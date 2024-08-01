Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7848 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7295 руб., максимальный - 11,8495 руб. Было заключено 41589 сделок. Объем торгов составил 78539,69 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7755 руб. за юань.

1 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,20 коп. и составил 11,7848 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54577,722 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,922 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,20 коп. и составил 11,7848 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7295 руб., максимальный - 11,8495 руб. Было заключено 41589 сделок. Объем торгов составил 78539,69... Минимальный курс юаня составил 11,7295 руб., максимальный - 11,8495 руб. Было заключено 41589 сделок. Объем торгов составил 78539,69...

.

Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,5%, завершил четверг без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,24% и составил 2935,69 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,24% и составил 2935,69 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,14% - до 1078,07 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,14% - до 1078,07 пункта.... читать дальше

.

По итогам 2-го квартала доналоговая прибыль британского банка Barclays Plc снизилась на процент и составила 1,94 млрд фунтов стерлингов ($2,48 млрд) по сравнению с 1,96 млрд фунтов стерлингов годом ранее. Консенсус-прогноз, составленный самим банком, предусматривал показатель... читать дальше

.

Во 2-м квартале германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) снизила чистую прибыль на 23,9%, хуже ожиданий рынка, и подтвердила годовые прогнозы. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 744 млн евро... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 744 млн евро... читать дальше

.

Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и результаты заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:14... Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:14... читать дальше

.

Золотодобытчик Kinross Gold во 2-м квартале 2024 года снизил производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 535 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Kinross объясняет падение показателя более низкими содержаниями на руднике... Kinross объясняет падение показателя более низкими содержаниями на руднике... читать дальше

.

Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил иск Альфа-банка к своей иностранной холдинговой структуре - кипрской ABH Financial Limited о взыскании 26,5 млрд рублей и 47,3 млн швейцарских франков. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.... "Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.... читать дальше

.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик мира, в третий раз с начала года улучшила прогнозы финансовых показателей за текущий год на фоне увеличения ставок фрахта из-за перебоев поставок через Красное море и... читать дальше

.

В январе-июне т.г. доходы Грузии от международного туризма составили $1,9 млрд, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материалах Нацбанка страны. Во 2-м квартале этого года поступления от туризма достигли $1,1 млрд (рост на... Во 2-м квартале этого года поступления от туризма достигли $1,1 млрд (рост на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,04 коп. и составил 11,7841 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7275 руб., максимальный - 11,838 руб. Было заключено 30328 сделок. Объем торгов составил 58839,49... Минимальный курс юаня составил 11,7275 руб., максимальный - 11,838 руб. Было заключено 30328 сделок. Объем торгов составил 58839,49...

.

Банк России по-прежнему рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "У Банка России есть цель, и эта цель 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем... "У Банка России есть цель, и эта цель 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем... читать дальше

.

В июле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше

.

ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6691,72 (+74,39) руб./грамм; на серебро - 78,77 (+1,59) руб./грамм; на платину - 2680,77 (+31,34) руб./грамм; на палладий - 2545,63 (+73,39) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Инвесткомпании TowerBrook Capital Partners и Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) покупают американского поставщика ИТ-услуг для учреждений здравоохранения R1 RCM Inc. с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $8,9 млрд, говорится в совместном пресс-релизе... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 августа, составляет 92,8499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.