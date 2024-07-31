Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3326,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 6408,27 млрд руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 июля составили по Российской Федерации 3326,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3130,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2926,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2699,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 июля составили 6408,27 млрд руб. против 6854,30121 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.