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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 31 июля в размере 93,2947 руб.
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30 июля 2024 года 17:30

ЦБ РФ установил курс евро с 31 июля в размере 93,2947 руб.

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30 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 93,2947 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 84,34 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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