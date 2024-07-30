Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2926,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6854,3 млрд руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июля составили по Российской Федерации 2926,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2699,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7290,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7046 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 июля составили 6854,3 млрд руб. против 3281,52186 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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