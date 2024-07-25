Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7376 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2774,35 млрд руб.

25 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 июля составили по Российской Федерации 7376 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7135,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7353,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7093,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 июля составили 2774,35 млрд руб. против 2679,71981 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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