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24 июля 2024 года 17:47
ЦБ РФ установил курс евро с 25 июля в размере 94,3758 руб.
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24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 94,3758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 108,40 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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