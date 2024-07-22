.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7130,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2685,53 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июне составила 0,64%
Рост потребительских цен в июне замедлился до 0,64% после повышения до 0,74% в мае, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,59% после 8,30% в мае. Рост цен в июне оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,72%
 
Проблему неплатежей за ЖКУ поможет решить исполнительная надпись
Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесет в нижнюю палату законопроект, предполагающий использование исполнительной надписи для взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги...
 
В Минфине не видят значимых рисков недостижения прогноза по доходам бюджета
От донастройки налоговой системы выиграют как федеральный, так и региональные бюджеты. Впрочем, гораздо важнее - чтобы не было выпадающих доходов. Об этом в интервью "Известиям" рассказала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По...
 
Госзакупки новых и подержанных автомобилей российского производства растут
В январе-июне т.г. госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российского производства показали существенный рост следует из данных публичной части госзакупок, которые для "Ведомостей" собрала...
 
22 июля 2024 года 09:40

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7130,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2685,53 млрд руб.

 0
22 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 июля составили по Российской Федерации 7130,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6875,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6996,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6744,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 июля составили 2685,53 млрд руб. против 2653,35054 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 июля 2024 года 17:02
Полугодовая чистая прибыль "Газпромбанка" по РСБУ снизилась на 5%
Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ уменьшилась на 5% и составила 103,45 млрд руб. против 108,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...
.
22 июля 2024 года 16:54
ВТБ сократил чистую прибыль по РСБУ в 1-м полугодии на 4%
Чистая прибыль ВТБ за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ снизилаь на 4% и составила 135,64 млрд руб. против 141,06 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.
.
22 июля 2024 года 16:39
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в 1-м полугодии выросла в 1,4 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 18,3 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка увеличилась в 1,6 раза, до 147,49 млрд рублей; себестоимость - в 1,5 раза,...
.
22 июля 2024 года 16:32
Рост вылова горбуши приведет к стабилизации цен на нее
Увеличение вылова горбуши, которое, по данным Росрыболовства, происходит на промысле, приведет к стабилизации цен на нее. Нынешние цены участники рынка считают завышенными, говорится в сообщении аналитического центра Рыбного союза.

В настоящее время отпускная цена на...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 16:23
Путин подписал закон, позволяющий использовать маткапитал при строительстве частных домов с эскроу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал при строительстве частных домов с применением эскроу с подрядом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно Федеральному закону (ФЗ) №186 "О...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 22 июля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,14 пункта (0,37%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3019,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3041,68 (+1,11%) пункта,...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 16:15
Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются на протяжении семи недель
Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле-августе падают уже на протяжении семи недель.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Русагротрансе", на прошлой неделе цена снизилась на $2, до $217 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла до...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 87,14/91,11 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,14/91,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
22 июля 2024 года 15:47
Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной стороны, для размещения на территории другой, сообщается на официальном портале опубликования нормативных правовых...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 15:38
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть начали снижаться днем в понедельник, трейдеры оценивают политические новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде.

Как сообщалось, президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 15:30
Во вторник, 23 июля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 22,96 млрд руб.
Во вторник, 23 июля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 22,96 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 15:30
Во вторник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,23 млрд руб.
Во вторник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,23 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 15:30
Во вторник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,18 млн
Во вторник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,18 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
22 июля 2024 года 14:58
Большинство азиатских рынков акций завершило торги в минусе
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в понедельник, исключением стал гонконгский индикатор.

Аппетит к риску на мировых рынках падает на фоне событий в США. Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 14:49
Чистая прибыль Verizon во 2-м квартале снизилась на 1,2%, выручка подросла на 0,6%
Американский оператор связи Verizon Communications во втором квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 1,2%, при этом скорректированный показатель совпал с ожиданиями рынка, а выручка их немного не оправдала.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль в...    читать дальше
.
22 июля 2024 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 22 июля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,99 пункта (0,764%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3031,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3041,68 (+1,11%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.