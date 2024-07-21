ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 88,0206 руб., евро - 96,0371 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,47 коп.

21 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54269,791 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 587,421 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,03 коп. и составил 11,9736 руб. Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,0065 руб. Было заключено 45293 сделки. Объем торгов составил 79417,32 млн... Минимальный курс юаня составил 11,95 руб., максимальный - 12,0065 руб. Было заключено 45293 сделки. Объем торгов составил 79417,32 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти. В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на... В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ, принятый Госдумой 9 июля и одобренный Советом Федерации 17 июля, размещен на... Документ, принятый Госдумой 9 июля и одобренный Советом Федерации 17 июля, размещен на... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают политические новости и отчетности крупных компаний. Как сообщалось, президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку... Как сообщалось, президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку... читать дальше

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Цены на бензин на столичных АЗС на прошлой неделе продолжили активно повышаться, Московская топливная ассоциация (МТА) фиксирует их рост на всех сетях АЗС в периметре своего мониторинга, свидетельствуют данные на сайте организации. Средневзвешенные цены на Аи-92 и Аи-95... Средневзвешенные цены на Аи-92 и Аи-95... читать дальше

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Чистая прибыль банка "ДОМ.РФ" за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ выросла на 25% и составила 17,28 млрд руб. против 13,87 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,54 коп. и составил 11,9719 руб. Минимальный курс юаня составил 11,918 руб., максимальный - 12,0035 руб. Было заключено 13156 сделок. Объем торгов составил 39189,63... Минимальный курс юаня составил 11,918 руб., максимальный - 12,0035 руб. Было заключено 13156 сделок. Объем торгов составил 39189,63...

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Чистая прибыль ТБанка за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ выросла а 1,5 раза и составила 28,87 млрд руб. против 19,13 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

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Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ подскочила в 3.4 раза и составила 53,59 млрд руб. против 15,55 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте...

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ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6783,17 (-189,2) руб./грамм; на серебро - 82,14 (-4,09) руб./грамм; на платину - 2723,43 (-95,18) руб./грамм; на палладий - 2593,61 (-94,82) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 87,7805 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 95,7591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-754 на 34 млрд 342,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль Альфа-банка за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ выросла на 36% и составила 71,13 млрд руб. против 52,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

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Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ уменьшилась на 5% и составила 103,45 млрд руб. против 108,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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