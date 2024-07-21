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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 88,0206 руб., евро - 96,0371 руб.
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21 июля 2024 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июля в размере 88,0206 руб., евро - 96,0371 руб.

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21 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,47 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Таким образом, банк...    читать дальше
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