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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 87,8754 руб.
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18 июля 2024 года 17:35
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 87,8754 руб.
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18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 87,8754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,18 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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18 июля 2024 года 17:40
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 87,8754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,18 коп. Это автоматическое сообщение.
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