Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -2234,4 млрд руб.

17 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -2234,4 млрд руб.

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По итогам 2-го квартла чистая прибыль нидерландской ASML Holding NV, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов, упала на 18,7% и составила 1,578 млрд евро против 1,942 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Совет Федерации сегодня одобрил закон о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Необходимость закона связана с тем, что иногда иностранные покупатели могут рассматривать... Необходимость закона связана с тем, что иногда иностранные покупатели могут рассматривать... читать дальше

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По итогам фингода, завершившегося 30 июня, производство меди крупнейшей в мире горнодобывающая компания BHP выросло на 9% - до 1,87 млн тонн, говорится в сообщении компании. В 2025 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,845 млн тонн... В 2025 финансовом году BHP прогнозирует объемы производства меди в диапазоне от 1,845 млн тонн... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%. Динамика... читать дальше

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Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, улучшила прогнозы выручки и операционной прибыли на 2024 год, отметив более сильные, чем ожидалось, результаты второго квартала. Согласно новому прогнозу adidas, повышение ее выручки без... Согласно новому прогнозу adidas, повышение ее выручки без... читать дальше

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В январе-июне 2024 года объем ВВП Белоруссии в составил 113,8 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Индекс-дефлятор ВВП за полугодие... Индекс-дефлятор ВВП за полугодие... читать дальше

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7 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-751 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9569% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,78% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,78% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет добиваться ухода Джерома Пауэлла с поста главы Федеральной резервной системы (ФРС), если выиграет выборы в ноябре. "Я бы позволил ему дослужить свой срок, особенно если бы я считал, что он делает правильные... "Я бы позволил ему дослужить свой срок, особенно если бы я считал, что он делает правильные... читать дальше

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В июне в России было выдано 148 тыс. автокредитов. По данным Национального кредитного бюро (НБКИ), по сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 4,1% (в мае 2024 года - 154,3 тыс. ед.). Снизились в июне 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов,... Снизились в июне 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов,... читать дальше

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Федеральное агентство морского и речного транспорта и госкорпорация "Росатом" прорабатывают вопрос создания хабов на реках Обь, Иртыш, Лена и Енисей, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в... читать дальше

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В 1-м полугодии профицит госбюджета Азербайджана составил 2 млрд 790,8 млн манатов, или 2,3% прогнозируемого на текущий год ВВП (121,3 млрд манатов), сообщили "Интерфаксу" в Минфине страны. Согласно данным министерства, доходы госбюджета за полугодие составили 18 млрд... Согласно данным министерства, доходы госбюджета за полугодие составили 18 млрд... читать дальше

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В 1-м полугодии ПАО "Группа ЛСР" увеличило продажи недвижимости на 28,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 86 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости составил 369 тыс. кв. метров (в 1-м полугодии 2023... Объем реализованной недвижимости составил 369 тыс. кв. метров (в 1-м полугодии 2023... читать дальше

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Владельцы карт UnionPay Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) с 19 июля могут испытывать проблемы с расчетами по ним за границей. "С 19 июля могут возникнуть трудности с расчетами по картам платежной системы UnionPay Россельхозбанка", - сообщили "Интерфаксу" в... "С 19 июля могут возникнуть трудности с расчетами по картам платежной системы UnionPay Россельхозбанка", - сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -2234,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Риски ввода графиков отключений энергоснабжения на юге РФ на фоне высоких температур остаются, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24". Задача Минэнерго - в первую очередь снизить нагрузку на энергосистему, минимизировав ремонты,... Задача Минэнерго - в первую очередь снизить нагрузку на энергосистему, минимизировав ремонты,... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,54 пункта (0,086%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2942,32 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,91 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,91 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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