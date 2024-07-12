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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 87,988 руб., евро - 95,6817 руб.
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12 июля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 87,988 руб., евро - 95,6817 руб.
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11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 87,988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 95,6817 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,11 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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12 июля 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,53 пункта (0,552%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3008,74 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,93 пункта (0,554%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,54/90,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на...
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Рынок акций РФ в начал торги ростом на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти. В США в четверг подрос индекс Dow Jones (+0,1%), но снизились максимальными темпами с конца апреля индикаторы S&P 500 (-0,9%) и Nasdaq (-2%). Рынки... читать дальше
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Доллар США стабилен к евро, растет к фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%,... читать дальше
.12 июля 2024 года 09:50
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -929 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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Товарооборот между Китаем и Россией в январе-июне текущего года по сравнению с первым полугодием 2023 года увеличился на 1,8%, достигнув $116,87 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. По китайской таможенной статистике, российский экспорт в Китай вырос в...
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 июля составили по Российской Федерации 6490,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6223,8 млрд руб. На начало... читать дальше
.12 июля 2024 года 09:08
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-749 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.12 июля 2024 года 09:08
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,4%. Бумаги крупных японских экспортеров дешевеют на фоне скачка курса иены, который может быть обусловлен интервенциями Банка... читать дальше
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Объем китайского экспорта в июне 2024 года увеличился на 8,6% в годовом выражении - до $307,9 млрд, что является самым высоким показателем за 21 месяц, сообщило Главное таможенное управление КНР. Рост экспорта ускорился по сравнению с 7,6% в мае и был максимальным с... читать дальше
.12 июля 2024 года 08:59
Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу после повышения по итогам двух предыдущих сессий. Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране.... читать дальше
.12 июля 2024 года 08:47
Выручка ПАО АФК "Система" в 1-м квартале 2024 года составила 272,9 млрд рублей, что на 24,7% выше аналогичного показателя годом ранее, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA в отчетном периоде увеличилась на 7,2% - до 69,7 млрд рублей. Рост выручки АФК поддержали... читать дальше
.12 июля 2024 года 08:32
Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились, зафиксировав наихудшую динамику с 30 апреля. Статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, повысили... читать дальше
.12 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 3,03 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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.12 июля 2024 года 08:23
Дефицит госбюджета США в июне составил $65,965 млрд, что в 3,5 раза меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($227,768 млрд), сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета США увеличились на 11,5% - до $466,255 млрд против $418,317 млрд годом ранее.... читать дальше
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