.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-мае вырос на 5%
Рост ВВП РФ в мае, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 4,5% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в апреле, За январь-май 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,0%. С исключением сезонного фактора рост ВВП в мае составил 1,9%
 
Валютный рынок адаптируется к новым реалиям после санкций к "Мосбирже" - ЦБ
Валютный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям после введения санкций против группы "Московской биржи" в середине июня, ликвидность и число участников растет, отмечает Банк России. США ввели санкции против биржи и НКЦ 12 июня. С 13 июня...
 
Принят закон об индексации ряда акцизов
Госдума приняла в третьем чтении закон об индексации в 2025-2027 гг. акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции, ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в РФ в 2025 г. по сравнению с 2024 г. вырастут почти на 5%, что выше предусмотренного ранее...
 
Запрет на филиалы зарубежных банков хотят снять в этом году
Власти хотят уже в этом году разрешить зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открывать филиалы в России. Инициативу поддерживают все участники дискуссии, сообщил "Известиям" зампред ЦБ Алексей Гузнов. "Мы прилагаем все усилия,...
 
10 июля 2024 года 17:54

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля

 0  
10 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6688,38 (-36,03) руб./грамм; на серебро - 87,72 (+0,04) руб./грамм; на платину - 2813,31 (-38,69) руб./грамм; на палладий - 2833,08 (-33,06) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 июля 2024 года 18:53
Индекс МосБиржи снизился на 2,6%, индекс РТС - на 2,4%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне распродаж бумаг в сезон дивидендных отсечек, невзирая на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и отскочившую вверх нефть. Индекс МосБиржи упал в район 2975 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с конца июля 2023...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 18:43
ФРС продолжит сокращать огромный портфель гособлигаций и ценных бумаг - Пауэлл
Федеральная резервная система (ФРС) продолжит сокращать огромный портфель гособлигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 18:31
Субсидия для банков в рамках семейной ипотеки повышена на 0,5 п.п. - Сбер
Правительство РФ повысило на 0,5 процентного пункта (п.п.) предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготной программы семейной ипотеки, следует из комментария Сбербанка.

Минфин РФ в среду опубликовал условия продления программы семейной...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 18:20
Инфляция в Молдавии в июне снизилась на 0,06% к маю
Потребительские цены в Молдавии в июне 2024 года снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,06%, а за год - выросли на 3,8%, сообщает Национальное бюро статистики.

В первом полугодии этого года инфляция достигла 4%.

Цены на непродовольственные товары за...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 18:09
PwC теряет клиентов в Китае, начинает увольнения сотрудников в этой стране
PricewaterhouseCoopers LLP сокращает персонал в китайских подразделениях после того, как отток корпоративных клиентов ухудшил перспективы бухгалтерской фирмы в стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, увольняются не...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9537 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,46 коп. и составил 11,9537 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9075 руб., максимальный - 12 руб. Было заключено 17629 сделок. Объем торгов составил 33774,2 млн...
.
10 июля 2024 года 17:59
Цены на нефть растут, Brent торгуется около $84,8 за баррель
Цены на нефть растут на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило министерство...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 17:56
В РФ количество занятых увеличилось на 2,7 млн человек с 2019 года - глава Минтруда
Число занятых в экономике России выросло на 2,7 млн человек с допандемийного 2019 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"С 2019 года, с допандемийного периода, у нас численность занятых возросла на 2,7 млн человек. Одним из самых сложных...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 17:54
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля
ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6688,38 (-36,03) руб./грамм; на серебро - 87,72 (+0,04) руб./грамм; на платину - 2813,31 (-38,69) руб./грамм; на палладий - 2833,08 (-33,06) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
10 июля 2024 года 17:48
АКРА подтвердило рейтинг "РЖД" на уровне AAA(RU), прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО "РЖД" и облигаций старшего необеспеченного долга компании на уровне AAA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Выпускам облигаций без установленного срока...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 17:39
Госдума перенесла на 23 июля рассмотрение законопроекта, который корректирует ряд налогов
Госдума на заседании в среду приняла решение перенести на 23 июля рассмотрение во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, которые корректируют параметры ряда нефтегазовых налогов и другие параметры налоговой системы РФ.

Поправки (N577665-8) были внесены в парламент...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 28 июня по 5 июля на 3443 тыс. баррелей, бензина - упали на 2006 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3443 тыс. баррелей - до 445,096 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2006 тыс. баррелей и составили 229,666 млн...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 17:24
Главный экономист Банка Англии отмечает существенный прогресс в борьбе с инфляцией
Банк Англии продолжает добиваться "существенного прогресса" в борьбе с инфляцией, заявил главный экономист британского ЦБ Хью Пилл.

Он отметил при этом, что базовая инфляция остается "дискомфортно устойчивой", поскольку темпы роста цен в сфере услуг, а также повышения...    читать дальше
.
10 июля 2024 года 17:15
ЦБ РФ установил курс евро с 11 июля в размере 95,3206 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 95,3206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,41 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
10 июля 2024 года 17:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 87,8551 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 87,8551 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
10 июля 2024 года 17:03
Средневзвешенная цена ОФЗ 29025 на аукционе – 96,77%, размещены бумаги на 12,6 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 96,77% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 12 млрд 601 млн рублей по номиналу при...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.