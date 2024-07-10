ЦБ РФ установил курс евро с 11 июля в размере 95,3206 руб.

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Правительство РФ повысило на 0,5 процентного пункта (п.п.) предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготной программы семейной ипотеки, следует из комментария Сбербанка.

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Потребительские цены в Молдавии в июне 2024 года снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,06%, а за год - выросли на 3,8%, сообщает Национальное бюро статистики.

В первом полугодии этого года инфляция достигла 4%.