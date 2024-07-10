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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 87,8551 руб.
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10 июля 2024 года 17:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 87,8551 руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 87,8551 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,80 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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