Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1463 млрд руб.

10 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1463 млрд руб.

.

National Samsung Electronics Union (NSEU) - профсоюз работников южнокорейской Samsung Electronics - объявил бессрочную всеобщую забастовку, пишет Financial Times. "Нужно это пройти. Мы сможем победить, если просто не будем выходить на работу", - цитирует газета... "Нужно это пройти. Мы сможем победить, если просто не будем выходить на работу", - цитирует газета... читать дальше

.

Правительство РФ определило условия продления государственной программы семейной ипотеки, говорится в сообщении Минфина. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить программу, срок которой истекал 1 июля 2024 года, до 2030 года по ставке 6%. В рамках программы... Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить программу, срок которой истекал 1 июля 2024 года, до 2030 года по ставке 6%. В рамках программы... читать дальше

.

Вместе с общим ростом внутреннего туризма растут и продажи пакетных туров у туроператоров, но больше половины российских туристов организуют свои поездки по стране самостоятельно, сообщила Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью порталу... читать дальше

.

Узбекистан планирует довести добычу угля в текущем году до 8 млн тонн, что более чем на 20% превысит показатель 2023 года. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере... Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Распадская" по РСБУ в 1-м полугодии сократилась в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 2,9 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка (отражается за вычетом НДС) упала на 32%, до 11,5 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась в 1,9... Выручка (отражается за вычетом НДС) упала на 32%, до 11,5 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась в 1,9... читать дальше

.

Число проданных полисов электронного ОСАГО в 1-м полугодии 2024 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,6 млн, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Доля проданных е-ОСАГО составляет 66% от всех проданных за... Доля проданных е-ОСАГО составляет 66% от всех проданных за... читать дальше

.

Девелопер "Самолет" по итогам 1-го полугодия 2024 года увеличил продажи первичной недвижимости на 42%, до 780,4 тыс. кв. м. Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж вырос на 75% и составил 170,2 млрд рублей. При этом, по подсчетам, в июне продажи... При этом, по подсчетам, в июне продажи... читать дальше

.

Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,954 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 коп.... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,954 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 коп.... читать дальше

.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает с 3 до 10 лет срок, в течение которого физические лица, заключившие договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), имеют право на государственную поддержку в виде стимулирующих... читать дальше

.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 9 июля на 3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,89/90,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...

.

Рынок акций РФ начал торги снижением индексов на 0,1% под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти. Американские фондовые индексы завершили торги во вторник слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом S&P 500 и Nasdaq... Американские фондовые индексы завершили торги во вторник слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом S&P 500 и Nasdaq... читать дальше

.

Принят закон об индексации ряда акцизов Госдума приняла в третьем чтении закон об индексации в 2025-2027 гг. акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции, ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в РФ в 2025 г. по сравнению с 2024 г. вырастут почти на 5%, что выше предусмотренного ранее уровня. Поправки... Поправки... читать дальше

.

Госдума сегодня приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, поправки включают введение с 2025 г. дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышение налога на прибыль организаций с 20% до... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1463 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Доллар США умеренно дорожает к иене и незначительно снижается к евро и фунту стерлингов утром в среду, рынок оценивает заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Пауэлл во вторник сказал, что для снижения процентных ставок требуется... Пауэлл во вторник сказал, что для снижения процентных ставок требуется... читать дальше

.