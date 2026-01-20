Народные облигации Дальнего Востока приобрели жители 83 регионов России

20 января. FINMARKET.RU - Народныегорода Якутска, Чукотского автономного округа и Амурской области приобрели жители 83 регионов России, следует из статистики маркетплейса Финуслуги. Ценные бумаги размещались на площадке с сентября по декабрь 2025 года, люди покупали их в качестве альтернативы обычным банковским вкладам, а также потому, что хотели поддержать финансирование региональной инфраструктуры, пишет "Российская газета".

Почти 60% инвесторов в Дальний Восток оказались гражданами от 40 до 60 лет, 30% - от 18 до 40 лет, 13% - гражданами от 60 лет и старше. Самому взрослому инвестору - 88 лет, он приобрел облигации Амурской области. Покупатели в основном были из Москвы и Подмосковья (36%), Санкт-Петербурга (6,8%), Амурской области (3,4%), Свердловской области (3,0%) и Краснодарского края (2,9%).

В среднем россияне покупали облигаций на сумму от 130 000 до 270 000 рублей в зависимости от выпуска. Один из покупателей приобрел облигации Амурской области на 9,5 млн рублей - это был максимальный чек среди клиентов, инвестировавших в облигации Дальнего Востока.

"Результаты размещения народных облигаций подтверждают, что инструмент востребован у граждан и выполняет свою задачу в содействии развитию регионов Дальнего Востока. Мы видим устойчивый интерес со стороны инвесторов разных возрастных групп и регионов страны, в том числе со стороны зрелой, финансово ответственной аудитории, что особенно важно с точки зрения доверия к инструменту", - прокомментировала замминистрапо развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

По ее словам, народные облигации позволяют не только привлекать дополнительные средства для развития инфраструктуры, но и дают россиянам получать прогнозируемый доход. В 2026 году регионы Дальнего Востока продолжат практику выпуска народных облигаций, расширяя географию и масштаб этого инструмента, который уже зарекомендовал себя как надежный, прозрачный и социально значимый механизм привлечения инвестиций, рассказала Нургалиева.

Соглашение о выпуске дальневосточными регионами народных облигаций было подписано между Московской биржей и Минвостокразвития России на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Особенность таких облигаций заключается в том, что они не обращаются на бирже, а купить их могут только физические лица, не открывая брокерский счет. Все сделки проходят напрямую между физлицом и эмитентом.