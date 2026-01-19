Рейтинг российских банков за 2025 год

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2025 год.

По итогам 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Альфа-Банк, в пятёрку лидеров также вошли Т-Банк, ПСБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Сбербанк традиционно удержал первое место c результатом 588 463 упоминания (580 960 в 202к году). Вторую позицию занял ВТБ - 403 243 упоминания (438 194 в прошлом году), за ним следует Альфа-Банк - 115 659 упоминаний (108 204 годом ранее).

Индекс заметности Сбербанка снизился на 1,7%, ВТБ - на 5,8%, тогда как показатель Альфа-Банка вырос на 3,6% по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первое место с результатом 484,5 млн (+1,8%, 475,8 млн годом ранее). На втором месте - ВТБ с охватом 469 млн (+2,6%, 457,1 млн в 2024 году). Третью строчку занял Альфа-Банк, увеличив охват на 34,9% - до 351,2 млн (260,4 млн в прошлом году).

Наибольшее количество упоминаний Сбербанка было зафиксировано в сентябре 2025 года, ключевым инфоповодом стала пресс-конференция Германа Грефа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, охлаждение российской экономики продолжается, а второй квартал выглядит как период технической стагнации. При этом он отметил, что важно вовремя выйти из периода управляемого охлаждения российской экономики и ЦБ РФ не должен допустить перехода в рецессию. "Потом "заводить" экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать. Поэтому мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которыеполучают раньше, чем регулятор, и они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных и вовремя корректировать политику. Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию", - пояснил Греф.

В октябре Сбербанк впервые в истории стал крупнейшим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций, обойдя американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Такие данные были приведены в рейтинге международной исследовательской компании The Nilson Report. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что российский финтех испытывает рекордное санкционное давление, что мотивирует создавать уникальные решения. "Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек - от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии - уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности", - подчеркнул он.

В ноябре состоялась встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Председатель правления сообщил о завершении выплат рекордных дивидендов в августе. В текущем году Сбербанк заплатил 787 млрд рублей дивидендов. Этот показатель стал рекордным. По итогам текущего года банк рассчитывает увеличить чистую прибыль примерно на 6% по сравнению с прошлым и, соответственно, повысить размер дивидендных выплат. "Это говорит о такой солидной устойчивости финансового учреждения", - подчеркнул российский лидер, комментируя финансовые результаты банка.

Ключевым событием в медиаполе ВТБ стал XVI инвестиционный форум "Россия зовёт!", прошедший в декабре. На макроэкономической сессии участники обсудили стимулирование инвестиций и новые подходы к управлению капиталом. Ключевыми темами стали глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста. В частности, горячая дискуссия развернулась вокруг обсуждения ключевой ставки. Президент - председатель правления Андрей Костин ВТБ подчеркнул, что ключевая ставка в нынешней ситуации - одно из средств борьбы с инфляцией. "Конечно, инфляция - это большое зло, ставка в нынешней ситуации - это одно из средств борьбы с ней, наверное, главное, пожалуй, единственное на сегодня. Хотя, наверное, реформы в экономике тоже неплохо было бы провести, чтобы способствовать этому. Поэтому выживаем пока при этой ставке", - подчеркнул он.

В июне в рамках ПМЭФ-2025 ВТБ провел сессию, посвященную поиску точек роста для стран Глобального Юга. Глава банка Андрей Костин отметил, что изменения в экономическом ландшафте пока не повлияли на существующую финансовую систему. Он подчеркнул необходимость формирования альтернативного финансового центра для стран Глобального Юга. По оценке Костина, страны БРИКС ежегодно теряют около 30 млрд долларов на долларовых расчётах.

В сентябре ВТБ в ходе размещения акций допэмиссии привлек почти 85 млрд рублей: это крупнейшая подобная сделка на российском рынке за последние два года. "Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка и Группы в экономике. Привлечённые средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнёрства с инвесторами: как розничными, так и институциональными", - подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В октябре Альфа-Банк и ВТБ подписали соглашение о запуске пилотного тестирования инновационного сервиса мультибанк для корпоративных клиентов. Решение позволит юридическим лицам просматривать и управлять данными по счетам обоих банков в едином интерфейсе. В рамках пилотного проекта корпоративные клиенты, участвующие в тестировании мультибанка, получают возможность видеть актуальные остатки по своим счетам как в Альфа-Банке, так и в ВТБ.

В ноябре Альфа-Банк объявил о покупке 87,5% акций независимой автолизинговой компании "Европлан" у ее основного акционера - инвестиционного холдинга SFI. Предприятие было оценено в 65 млрд рублей, это крупнейшее приобретение в истории банка. "Для нас важны инвестиции в это направление бизнеса. "Европлан" - крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга в России, который лидирует по объему портфеля, активно развивает новый бизнес, поэтому это уникальный актив", - отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Альфа-Банк и "Билайн" в сентябре запустили сервис для авторизации в публичных сетях Wi-Fi оператора. Теперь клиентам банка не нужно вводить пароли или ждать СМС-сообщения, они смогут подключиться через Альфа ID. Эта возможность упростит доступ к интернету в общественных местах. Опция уже работает в офисах Альфа-Банка. Для подключения нужно выбрать сеть "Билайна" и подтвердить подключение через Альфа ID.

N Наименование Упоминания в СМИ, 2025 год Упоминания в СМИ, 2024 год Изменения, % 1 Сбербанк 588 463 580 960 1,3 2 ВТБ 403 243 438 194 -8,0 3 Альфа-Банк 115 659 108 204 6,9 4 Т-Банк 105 900 96 095 10,2 5 Газпромбанк 99 847 109 628 -8,9 6 ПСБ 95 264 93 976 1,4 7 Россельхозбанк 92 259 97 655 -5,5 8 Совкомбанк 74 339 61 723 20,4 9 Почта банк 39 625 32 943 20,3 10 МТС Банк 37 452 39 194 -4,4 11 Банк ДОМ.РФ 37 294 36 032 3,5 12 Банк УРАЛСИБ 36 858 37 989 -3,0 13 Московский Кредитный Банк 35 356 40 297 -12,3 14 ОТП Банк 29 833 10 576 182,1 15 Дальневосточный банк 28 402 22 530 26,1 16 Примсоцбанк 27 734 17 941 54,6 17 Банк Санкт-Петербург 27 477 20 622 33,2 18 Банк Синара 15 749 16 306 -3,4 19 Райффайзенбанк 13 231 20 804 -36,4 20 ББР Банк 12 641 3 417 269,9 21 Инго Банк 12 587 5 782 117,7 22 МСП Банк 11 313 10 036 12,7 23 Ак Барс Банк 10 462 10 725 -2,5 24 Банк ЗЕНИТ 9 738 8 957 8,7 25 Новикомбанк 9 717 8 447 15,0 26 Банк Русский Стандарт 9 162 11 353 -19,3 27 РНКБ Банк 8 918 17 901 -50,2 28 Абсолют Банк 8 578 6 663 28,7 29 Озон Банк 8 563 4 650 84,2 30 Ренессанс Кредит 7 263 9 489 -23,5 31 КБ "Центр-инвест" 6 740 7 262 -7,2 32 Банк Левобережный 6 534 6 593 -0,9 33 ЮниКредит Банк 6 228 7 214 -13,7 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 6 217 6 174 0,7 35 УБРиР 5 921 8 821 -32,9 36 Банк "Точка" 5 860 4 480 30,8 37 АБ "Россия" 5 551 5 435 2,1 38 "Локо-Банк" 5 325 2 929 81,8 39 ХКФ Банк 4 940 12 627 -60,9 40 Росэксимбанк 4 685 5 105 -8,2 41 АКБ "Металлинвестбанк" 4 533 2 854 58,8 42 Фора-Банк 4 374 4 748 -7,9 43 Алмазэргиэнбанк 3 827 3 671 4,2 44 Транскапиталбанк 3 762 4 732 -20,5 45 Вайлдберриз Банк 3 605 919 292,3 46 Генбанк 3 300 2 502 31,9 47 СДМ-Банк 3 219 2 292 40,4 48 Банк "Кубань Кредит" 3 185 2 469 29,0 49 РосДорБанк 3 184 3 371 -5,5 50 Банк "Приморье" 3 125 3 315 -5,7

N Наименование Индекс заметности, 2025 год Индекс заметности, 2024 год Изменения, % 1 Сбербанк 88 518 560 90 009 032 -1,7 2 ВТБ 50 040 048 53 095 360 -5,8 3 Альфа-Банк 15 646 123 15 105 125 3,6 4 ПСБ 13 739 038 13 556 236 1,3 5 Россельхозбанк 12 783 707 12 690 757 0,7 6 Т-Банк 11 981 724 13 912 156 -13,9 7 Совкомбанк 9 438 790 8 254 216 14,4 8 Газпромбанк 9 322 051 12 119 122 -23,1 9 Банк ДОМ.РФ 5 983 094 5 347 226 11,9 10 Банк УРАЛСИБ 5 811 528 6 610 347 -12,1 11 Почта банк 3 506 739 2 941 537 19,2 12 МТС Банк 3 407 420 3 887 875 -12,4 13 Банк Санкт-Петербург 3 194 863 2 595 108 23,1 14 Банк Синара 2 386 560 2 865 458 -16,7 15 Московский Кредитный Банк 2 155 100 2 041 477 5,6 16 ОТП Банк 1 894 342 597 284 217,2 17 Райффайзенбанк 1 666 602 3 508 099 -52,5 18 Банк Русский Стандарт 1 508 474 1 571 839 -4,0 19 МСП Банк 1 226 225 1 207 120 1,6 20 КБ "Центр-инвест" 1 201 044 1 337 135 -10,2 21 Ак Барс Банк 1 130 295 1 338 066 -15,5 22 ЮниКредит Банк 1 101 471 1 097 897 0,3 23 Озон Банк, ООО 1 031 501 298 707 245,3 24 РНКБ Банк 898 132 1 718 177 -47,7 25 УБРиР 849 304 1 222 085 -30,5 26 Инго Банк 845 555 546 951 54,6 27 Абсолют Банк 840 072 719 831 16,7 28 Банк "Точка" 812 892 720 515 12,8 29 АБ "Россия" 701 705 704 725 -0,4 30 ХКФ Банк 698 119 1 682 937 -58,5 31 Росэксимбанк 680 907 507 798 34,1 32 Свой Банк 648 629 381 234 70,1 33 Ситибанк 630 794 434 844 45,1 34 Банк ЗЕНИТ 630 433 465 358 35,5 35 Новикомбанк 623 868 1 837 004 -66,0 36 НБД-Банк 617 535 547 366 12,8 37 Вайлдберриз Банк, ООО 604 310 81 026 645,8 38 Банк "Кубань Кредит" 496 639 325 557 52,6 39 Примсоцбанк 480 913 212 066 126,8 40 Банк ТРАСТ 437 768 913 514 -52,1 41 Транскапиталбанк 399 607 186 021 114,8 42 ББР Банк 379 688 122 689 209,5 43 РосДорБанк 375 086 285 349 31,4 44 Дальневосточный банк 342 535 241 249 42,0 45 Экспобанк 326 304 666 727 -51,1 46 Азиатско-Тихоокеанский Банк 321 683 427 007 -24,7 47 РН Банк 278 127 247 378 12,4 48 Ренессанс Кредит 276 599 328 841 -15,9 49 Цифра Банк 232 369 94 231 146,6 50 СДМ-Банк 229 158 186 071 23,2

N Название Охват аудитории, 2025 год Охват аудитории, 2024 год Изменения, % 1 Сбербанк 484 518 545 475 869 963 1,8 2 ВТБ 469 015 309 457 197 294 2,6 3 Альфа-Банк 338 427 959 311 365 641 8,7 4 Т-Банк 329 568 754 333 516 592 -1,2 5 Газпромбанк 302 075 291 348 046 139 -13,2 6 Россельхозбанк 299 122 221 234 105 343 27,8 7 ПСБ 291 935 058 282 898 040 3,2 8 Совкомбанк 232 235 555 249 180 417 -6,8 9 Почта банк 221 499 949 227 195 749 -2,5 10 Райффайзенбанк 177 836 998 180 860 708 -1,7 11 АБ "Россия" 159 414 103 158 918 923 0,3 12 Озон Банк, ООО 154 688 003 88 388 554 75,0 13 Московский Кредитный Банк 135 320 943 161 778 466 -16,4 14 Банк ДОМ.РФ 123 134 577 141 861 537 -13,2 15 РНКБ Банк 119 060 157 209 651 254 -43,2 16 Банк УРАЛСИБ 117 189 908 152 915 218 -23,4 17 ЮниКредит Банк 115 626 046 136 431 042 -15,2 18 Банк Санкт-Петербург 109 711 589 86 961 199 26,2 19 МТС Банк 106 907 429 166 399 220 -35,8 20 Банк "Точка" 91 199 794 123 682 806 -26,3 21 ОТП Банк 86 352 133 86 734 664 -0,4 22 Абсолют Банк 81 628 894 74 088 060 10,2 23 Банк Синара 78 019 388 70 831 530 10,1 24 МСП Банк 76 419 026 55 651 060 37,3 25 Инго Банк 75 188 335 45 064 976 66,8 26 Ситибанк 71 891 236 79 480 537 -9,5 27 Банк Русский Стандарт 70 297 136 85 226 128 -17,5 28 Ак Барс Банк 66 142 464 86 453 030 -23,5 29 Вайлдберриз Банк, ООО 64 272 134 48 338 920 33,0 30 Ренессанс Кредит 62 441 844 47 201 375 32,3 31 Банк ЗЕНИТ 61 801 123 49 397 270 25,1 32 ББР Банк 58 965 860 35 826 729 64,6 33 Новикомбанк 57 613 005 46 373 637 24,2 34 СДМ-Банк 54 439 033 38 384 764 41,8 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 52 735 971 90 083 968 -41,5 36 Примсоцбанк 51 397 798 63 185 320 -18,7 37 Экспобанк 49 992 743 70 882 282 -29,5 38 ХКФ Банк 49 949 638 108 853 681 -54,1 39 Драйв Клик Банк 49 145 116 36 675 427 34,0 40 Росэксимбанк 48 780 073 40 450 711 20,6 41 "Локо-Банк" 47 108 393 46 095 090 2,2 42 "Сургутнефтегазбанк" 46 051 966 13 030 702 253,4 43 Банк ТРАСТ 45 690 618 66 143 934 -30,9 44 Кредит Европа Банк 45 308 014 38 391 481 18,0 45 Банк "Солидарность" 44 574 183 33 136 398 34,5 46 БМ-Банк 44 468 545 47 973 202 -7,3 47 КБ "Центр-инвест" 42 642 314 40 067 183 6,4 48 УБРиР 42 439 028 66 257 709 -35,9 49 Генбанк 41 737 460 31 919 492 30,8 50 Цифра Банк 40 581 381 40 925 598 -0,8

N Наименование Упоминания в СМИ, декабрь 2025 Упоминания в СМИ, ноябрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 51 387 58 139 -11,6 2 ВТБ 47 889 30 063 59,3 3 Т-Банк 13 700 8 325 64,6 4 Альфа-Банк 12 188 12 556 -2,9 5 Газпромбанк 7 818 7 370 6,1 6 ПСБ 7 189 6 567 9,5 7 Россельхозбанк 6 630 6 448 2,8 8 Совкомбанк 6 428 7 051 -8,8 9 Почта банк 4 673 4 662 0,2 10 Примсоцбанк 3 728 1 821 104,7 11 Банк ДОМ.РФ 3 500 2 314 51,3 12 ОТП Банк 3 373 2 726 23,7 13 МТС Банк 2 998 2 463 21,7 14 Московский Кредитный Банк 2 891 3 139 -7,9 15 Дальневосточный банк 2 839 2 233 27,1 16 Банк Санкт-Петербург 2 357 2 259 4,3 17 Банк УРАЛСИБ 2 167 2 509 -13,6 18 Банк Синара 1 454 1 081 34,5 19 Инго Банк 1 428 930 53,5 20 ББР Банк 1 413 930 51,9 21 Новикомбанк 951 1 032 -7,8 22 МСП Банк 896 510 75,7 23 Банк "Точка" 863 495 74,3 24 Ренессанс Кредит 855 942 -9,2 25 Банк Левобережный 824 446 84,8 26 Райффайзенбанк 791 545 45,1 27 Озон Банк 685 1 244 -44,9 28 Ак Барс Банк 684 824 -17,0 29 Банк Русский Стандарт 670 537 24,8 30 УБРиР 630 245 157,1 31 Банк ЗЕНИТ 600 1 035 -42,0 32 КБ "Центр-инвест" 539 553 -2,5 33 Челябинвестбанк 517 44 1075,0 34 АКБ "Металлинвестбанк" 485 589 -17,7 35 Абсолют Банк 461 944 -51,2 36 Росэксимбанк 436 139 213,7 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 411 128 221,1 38 Алмазэргиэнбанк 398 286 39,2 39 Челиндбанк 396 233 70,0 40 НБД-Банк 392 118 232,2 41 Вайлдберриз Банк 386 270 43,0 42 ЮниКредит Банк 379 191 98,4 43 АБ "Россия" 375 201 86,6 44 СДМ-Банк 362 530 -31,7 45 Банк "Кубань Кредит" 311 98 217,3 46 "Сургутнефтегазбанк" 286 76 276,3 47 БКС Банк 279 398 -29,9 48 Севергазбанк 257 544 -52,8 49 Генбанк 252 79 219,0 50 Банк "Национальный стандарт" 240 198 21,2

N Наименование Индекс заметности, декабрь 2025 Индекс заметности, ноябрь 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 8 016 747 9 265 187 -13,5 2 ВТБ 7 399 910 3 728 989 98,4 3 Альфа-Банк 1 691 237 1 658 521 2,0 4 Т-Банк 1 519 544 980 880 54,9 5 ПСБ 1 198 731 1 008 302 18,9 6 Россельхозбанк 986 239 806 273 22,3 7 Газпромбанк 852 984 751 011 13,6 8 Совкомбанк 674 826 1 077 551 -37,4 9 Банк УРАЛСИБ 445 650 427 940 4,1 10 Почта банк 418 529 337 138 24,1 11 Банк ДОМ.РФ 396 366 382 359 3,7 12 МТС Банк 295 801 237 489 24,6 13 Банк Синара 255 615 188 631 35,5 14 Банк Санкт-Петербург 218 765 236 751 -7,6 15 МСП Банк 185 433 43 499 326,3 16 Московский Кредитный Банк 171 052 160 287 6,7 17 ОТП Банк 161 143 161 890 -0,5 18 Банк Русский Стандарт 131 035 115 481 13,5 19 КБ "Центр-инвест" 116 816 84 897 37,6 20 Озон Банк 109 292 106 158 3,0 21 Банк "Точка" 95 237 63 500 50,0 22 Райффайзенбанк 82 300 42 604 93,2 23 Росэксимбанк 77 002 47 105 63,5 24 Абсолют Банк 73 933 53 270 38,8 25 Инго Банк 73 850 60 558 21,9 26 АБ "Россия" 69 199 11 505 501,5 27 УБРиР 68 679 54 046 27,1 28 ЮниКредит Банк 66 952 41 397 61,7 29 Ак Барс Банк 64 626 56 547 14,3 30 Свой Банк 62 381 56 948 9,5 31 РосДорБанк 60 965 16 744 264,1 32 Вайлдберриз Банк 57 372 23 245 146,8 33 Цифра Банк 55 746 15 043 270,6 34 Банк ТРАСТ 53 875 20 944 157,2 35 Банк ЗЕНИТ 49 554 103 015 -51,9 36 НБД-Банк 48 262 35 974 34,2 37 Банк "Кубань Кредит" 45 343 26 386 71,8 38 ХКФ Банк 45 070 57 292 -21,3 39 Ситибанк 43 386 213 479 -79,7 40 Экспобанк 41 710 12 296 239,2 41 Транскапиталбанк 40 697 18 145 124,3 42 Новикомбанк 39 616 78 869 -49,8 43 Примсоцбанк 37 380 32 655 14,5 44 Алмазэргиэнбанк 35 092 7 907 343,8 45 Дальневосточный банк 32 946 29 291 12,5 46 Банк "Александровский" 32 279 91 35371,4 47 ББР Банк 29 665 23 738 25,0 48 РН Банк 27 520 14 871 85,1 49 Азиатско-Тихоокеанский Банк 25 380 24 438 3,9 50 Ренессанс Кредит 23 315 16 185 44,1

N Название Охват аудитории, декабрь 2025 Охват аудитории, ноябрь 2025 Изменения, % 1 ВТБ 352 831 606 272 794 543 29,3 2 Сбербанк 334 290 485 263 165 689 27,0 3 Альфа-Банк 169 809 125 204 208 270 -16,8 4 Т-Банк 138 367 469 164 771 980 -16,0 5 Совкомбанк 112 859 177 89 531 709 26,1 6 ПСБ 82 826 238 90 195 965 -8,2 7 Газпромбанк 71 742 602 90 730 640 -20,9 8 Озон Банк 66 362 431 47 536 713 39,6 9 Райффайзенбанк 60 772 980 13 171 753 361,4 10 Россельхозбанк 57 515 472 56 277 815 2,2 11 АБ "Россия" 56 816 596 7 883 852 620,7 12 Банк ДОМ.РФ 44 076 806 72 694 714 -39,4 13 Почта банк 44 048 759 72 125 644 -38,9 14 МСП Банк 39 523 239 11 991 598 229,6 15 ЮниКредит Банк 36 999 627 15 139 233 144,4 16 Московский Кредитный Банк 34 101 008 51 750 163 -34,1 17 Банк Санкт-Петербург 33 684 047 36 956 482 -8,9 18 МТС Банк 33 634 376 31 244 857 7,6 19 Банк УРАЛСИБ 31 278 927 31 165 246 0,4 20 Банк "Точка" 26 992 601 32 514 056 -17,0 21 ОТП Банк 26 094 516 19 281 442 35,3 22 Абсолют Банк 25 811 492 27 615 850 -6,5 23 Вайлдберриз Банк 23 269 465 24 987 649 -6,9 24 Банк Синара 23 203 066 25 635 720 -9,5 25 Банк Русский Стандарт 20 599 572 24 803 436 -16,9 26 Ак Барс Банк 19 862 512 16 996 744 16,9 27 Банк ЗЕНИТ 18 943 784 15 891 981 19,2 28 Цифра Банк 18 021 645 14 616 588 23,3 29 Ситибанк 16 963 837 32 423 283 -47,7 30 Банк ТРАСТ 16 180 506 8 826 536 83,3 31 Новикомбанк 16 045 827 5 402 076 197,0 32 Инго Банк 15 106 722 18 973 294 -20,4 33 Транскапиталбанк 13 449 812 7 659 714 75,6 34 Ренессанс Кредит 12 619 196 8 221 769 53,5 35 Свой Банк 11 671 161 7 659 226 52,4 36 Экспобанк 11 607 970 10 998 311 5,5 37 КБ "Центр-инвест" 11 577 364 4 359 693 165,6 38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 10 680 861 8 220 389 29,9 39 БМ-Банк 10 268 597 4 034 903 154,5 40 Банк "Солидарность" 10 051 548 17 425 206 -42,3 41 Банк "Александровский" 9 914 506 175 673 5543,7 42 "Локо-Банк" 9 830 728 10 293 750 -4,5 43 РН Банк 9 720 341 2 059 424 372,0 44 Банк "Хлынов" 9 419 108 4 527 244 108,1 45 Банк "Национальный стандарт" 9 257 619 872 577 961,0 46 ББР Банк 9 237 000 15 102 555 -38,8 47 УБРиР 8 903 249 6 950 768 28,1 48 ВБРР 8 726 942 2 087 366 318,1 49 Примсоцбанк 8 262 449 8 636 856 -4,3 50 Агропромкредит 8 229 262 13 993 449 -41,2

1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых

2. Банк России подал иск к международному депозитарию Euroclear в Арбитражном суде Москвы в связи с незаконными действиями

3. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей

4. Банк России снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран

5. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" отметил важность сохранения семейной ипотеки по ставке 6% годовых

6. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на форуме "Россия зовёт!"

7. Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке

8. Банк России обяжет кредитные организации привязать ИНН клиентов к их банковским счетам

9. Минфин России в соответствии с поручением Президента РФ расширил условия льготной ипотечной программы "Дальневосточная и арктическая ипотека"

10. Российские банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную сумму денег

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: 2025 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 19.01.2026.

