ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 88,1348 руб., евро - 95,57 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,64 коп.

7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп.

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Американский производитель и лизингодатель грузовых вагонов и барж Greenbrier Cos. в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, однако выручка упала на 21% и оказалась ниже ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... читать дальше

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Стоимость бензина на столичных заправках на минувшей неделе продолжила значительный рост на фоне повышения цен на подавляющем большинстве сетей АЗС, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). На 8 июля средневзвешенная цена литра 92-го бензина... На 8 июля средневзвешенная цена литра 92-го бензина... читать дальше

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Парламент на этой неделе намерен рассмотреть во втором чтении законопроект о социальном банковском вкладе, сообщил по итогам заседания Совета Думы первый вице-спикер Александр Жуков. "Во втором чтении рассмотрим законопроект, разработанный в целях социальной поддержки... "Во втором чтении рассмотрим законопроект, разработанный в целях социальной поддержки... читать дальше

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Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в июне упали на 6,9% относительно того же месяца годом ранее - до 1,78 млн, сообщается в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Таким образом, показатель снизился по итогам третьего месяца подряд после... Таким образом, показатель снизился по итогам третьего месяца подряд после... читать дальше

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Застройщики в Петербурге в январе-июне 2024 года ввели в эксплуатацию 1,398 млн кв. метров жилья, сообщает пресс-служба городского комитета по строительству. За аналогичный период предыдущего года в городе введено в эксплуатацию 1,776 млн кв. метров жилья. Таким... За аналогичный период предыдущего года в городе введено в эксплуатацию 1,776 млн кв. метров жилья. Таким... читать дальше

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Операторы в I полугодии заблокировали или расторгли договоры по более чем 3 млн сим-карт из-за недостоверных сведений об абонентах, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). "За весь период мониторинга (с 1 ноября 2023 года) выявлено 76,9... "За весь период мониторинга (с 1 ноября 2023 года) выявлено 76,9... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,78 коп. и составил 11,976 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9 руб., максимальный - 12,0385 руб. Была заключена 30421 сделка. Объем торгов составил 58938,73 млн... Минимальный курс юаня составил 11,9 руб., максимальный - 12,0385 руб. Была заключена 30421 сделка. Объем торгов составил 58938,73 млн...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") на уровне ruA+ и изменило прогноз на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на... Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на... читать дальше

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Цены на нефть остаются в минусе на торгах в понедельник, но существенно поднялись с внутридневных минимумов. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 мск составила $86,24 за баррель, что на $0,3 (0,35%) ниже, чем... Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 мск составила $86,24 за баррель, что на $0,3 (0,35%) ниже, чем... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6743,87 (+60,41) руб./грамм; на серебро - 86,68 (+0,72) руб./грамм; на платину - 2899,89 (+32,29) руб./грамм; на палладий - 2908,39 (+3,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Семьям России планируется выплатить 1,5 млрд руб. из остатков материнского капитала, подтвердили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой в понедельник. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал идею одного из финалистов всероссийского... Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал идею одного из финалистов всероссийского... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 95,6624 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,24 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,1688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, во втором квартале увеличилась почти на 9%, что является самым существенным приростом с начала 2022 года, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики. С начала 2024 года S&P 500... С начала 2024 года S&P 500... читать дальше

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Правительство подготовило проект отрицательного заключения на законодательную инициативу КПРФ о введении стейблкоина на золото для оплаты внешнеторговых сделок, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. Проект закона (N540256-8) был... Проект закона (N540256-8) был... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали неделю с позитивным настроем на фоне отсутствия публикации важных статданных в понедельник. Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск увеличился на 0,54% и составлял 39589,63 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск увеличился на 0,54% и составлял 39589,63 пункта. Значение Standard & Poor's... Значение Standard & Poor's... читать дальше

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