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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 88,1348 руб., евро - 95,57 руб.
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-мае вырос на 5%
Рост ВВП РФ в мае, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 4,5% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в апреле, За январь-май 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,0%. С исключением сезонного фактора рост ВВП в мае составил 1,9%
 
ЦБ РФ запускает единую базу данных рейтингов компаний
Российским инвесторам, число которых в июне превысило 32 млн, станет проще принимать решение о покупке активов. Нормативное регулирование для запуска рейтингового репозитория (места, где хранятся данные) принято, а сама платформа готова. Она начнет...
 
"Шереметьево" перешло на отечественный софт сортировки багажа
Терминал D международного московского аэропорта "Шереметьево" перевел оборудование для управления обработкой багажа на отечественный софт. Об этом рассказал "Ведомостям" директор департамента транспорта и логистики компании "Рексофт" Александр...
 
Банки нарастили продажи просроченных долгов до 70 млрд руб.
По итогам первого полугодия объем переуступленных по цессии просроченных банковских долгов оказался максимальным за четыре года (для этого периода), пишет "Коммерсант". По данным онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, объем...
 
07 июля 2024 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 88,1348 руб., евро - 95,57 руб.

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7 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,64 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
08 июля 2024 года 18:51
Greenbrier в третьем финквартале сократила выручку на 21%
Американский производитель и лизингодатель грузовых вагонов и барж Greenbrier Cos. в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, однако выручка упала на 21% и оказалась ниже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая...    читать дальше
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08 июля 2024 года 18:39
Бензин на АЗС Москвы продолжает значительно дорожать
Стоимость бензина на столичных заправках на минувшей неделе продолжила значительный рост на фоне повышения цен на подавляющем большинстве сетей АЗС, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 8 июля средневзвешенная цена литра 92-го бензина...    читать дальше
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08 июля 2024 года 18:32
Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о социальном банковском вкладе
Парламент на этой неделе намерен рассмотреть во втором чтении законопроект о социальном банковском вкладе, сообщил по итогам заседания Совета Думы первый вице-спикер Александр Жуков.

"Во втором чтении рассмотрим законопроект, разработанный в целях социальной поддержки...    читать дальше
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08 июля 2024 года 18:24
Продажи автомобилей в Китае в июне упали на 6,9%
Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в июне упали на 6,9% относительно того же месяца годом ранее - до 1,78 млн, сообщается в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Таким образом, показатель снизился по итогам третьего месяца подряд после...    читать дальше
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08 июля 2024 года 18:16
В январе-июне ввод жилья в Петербурге снизился на 21%, в июне - в 1,5 раза
Застройщики в Петербурге в январе-июне 2024 года ввели в эксплуатацию 1,398 млн кв. метров жилья, сообщает пресс-служба городского комитета по строительству.

За аналогичный период предыдущего года в городе введено в эксплуатацию 1,776 млн кв. метров жилья. Таким...    читать дальше
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08 июля 2024 года 18:08
В первом полугодии операторы заблокировали или разорвали договоры по 3,7 млн оформленных с нарушениями сим-карт
Операторы в I полугодии заблокировали или расторгли договоры по более чем 3 млн сим-карт из-за недостоверных сведений об абонентах, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"За весь период мониторинга (с 1 ноября 2023 года) выявлено 76,9...    читать дальше
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08 июля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,976 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,78 коп. и составил 11,976 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9 руб., максимальный - 12,0385 руб. Была заключена 30421 сделка. Объем торгов составил 58938,73 млн...
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08 июля 2024 года 17:53
"Эксперт РА" подтвердило SFI на уровне ruA+, прогноз изменен на "позитивный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") на уровне ruA+ и изменило прогноз на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на...    читать дальше
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08 июля 2024 года 17:44
Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, Brent у $86,2 за баррель
Цены на нефть остаются в минусе на торгах в понедельник, но существенно поднялись с внутридневных минимумов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 мск составила $86,24 за баррель, что на $0,3 (0,35%) ниже, чем...    читать дальше
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08 июля 2024 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июля
ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6743,87 (+60,41) руб./грамм; на серебро - 86,68 (+0,72) руб./грамм; на платину - 2899,89 (+32,29) руб./грамм; на палладий - 2908,39 (+3,95) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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08 июля 2024 года 17:38
Планируется выплатить 1,5 млрд руб. не использованных от маткапитала средств, подтверждают в аппарате Голиковой
Семьям России планируется выплатить 1,5 млрд руб. из остатков материнского капитала, подтвердили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой в понедельник.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал идею одного из финалистов всероссийского...    читать дальше
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08 июля 2024 года 17:34
ЦБ РФ установил курс евро с 9 июля в размере 95,6624 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 95,6624 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,24 коп.

Это автоматическое сообщение.
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08 июля 2024 года 17:34
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 88,1688 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,1688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,40 коп.

Это автоматическое сообщение.
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08 июля 2024 года 17:30
Во втором квартале прибыль компаний из S&P 500 выросла на максимум за 2 года
Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, во втором квартале увеличилась почти на 9%, что является самым существенным приростом с начала 2022 года, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики.

С начала 2024 года S&P 500...    читать дальше
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08 июля 2024 года 17:21
Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о золотом стейблкоине
Правительство подготовило проект отрицательного заключения на законодательную инициативу КПРФ о введении стейблкоина на золото для оплаты внешнеторговых сделок, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Проект закона (N540256-8) был...    читать дальше
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08 июля 2024 года 17:13
Фондовые индексы США начали торги ростом
Американские фондовые индексы начали неделю с позитивным настроем на фоне отсутствия публикации важных статданных в понедельник.

Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск увеличился на 0,54% и составлял 39589,63 пункта.

Значение Standard & Poor's...    читать дальше
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