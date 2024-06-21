ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 85,4176 руб., курс евро - в размере 91,4543 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 91,4543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 236,29 коп.

21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 85,4176 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 278,94 коп.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, согласно закону, на нагрудной идентификационной... В частности, согласно закону, на нагрудной идентификационной... читать дальше

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Совкомбанк может еще раз снизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за корректировки ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ, сообщил первый зампред правления банка Сергей Хотимский. "Выходя на IPO, мы давали прогноз по 2024 году и закладывали в бюджет снижение ставки до 12%... "Выходя на IPO, мы давали прогноз по 2024 году и закладывали в бюджет снижение ставки до 12%... читать дальше

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Азербайджан активно развивает производство электроэнергии за счет возобновляемых источников (ВИЭ) с целью экспорта "зеленой энергии" и увеличения объемов поставок газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев. "Самому Азербайджану не понадобится столько... "Самому Азербайджану не понадобится столько... читать дальше

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Число американцев, которые отправятся в поездки длиной не менее 50 миль (80 км) в туристический сезон отмечаемого 4 июля Дня независимости, в этом году вырастет на 5% в годовом выражении и достигнет рекордных 70,9 млн, прогнозирует Американская автомобильная ассоциация... читать дальше

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Более 9,5 млрд рублей будет направлено на поддержку инвесторов, реализующих значимые проекты в регионах Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Субсидии получат... Субсидии получат... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило рейтинг на уровне "BB", говорится в сообщении агентства. Ухудшение прогноза по... Ухудшение прогноза по... читать дальше

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Правительство РФ выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере более 3,9 млрд руб. за период с декабря 2023 года по март 2024 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале... Соответствующее распоряжение опубликовано на портале... читать дальше

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В "Лаборатории Касперского" заявляют, что внесение ее руководителей в санкционный список Минфина США не повлияет на устойчивость компании, считают это решение необоснованным. "Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние... читать дальше

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Сбербанк рассчитывает в 2024 году получить больше прибыли, чем в 2023 году, за счет роста кредитования и внедрения технологий, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. "Для банков это непростой год с точки зрения регулятивного давления.... "Для банков это непростой год с точки зрения регулятивного давления.... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение подписано 20 июня 2024 года и размещено на официальном портале правовой информации. Фастова до этого назначения занимала пост... Фастова до этого назначения занимала пост... читать дальше

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Белорусский производитель карьерной автотехники "БелАЗ" (Минская область) планирует увеличить производственные мощности в 1,5 раза, заявил журналистам генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Сергей Лесин. "На повестке дня... "На повестке дня... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне будет нулевой. Такой расчет представил Минсельхоз. Таким образом, нулевой пошлина останется уже тринадцатый месяц подряд. Таким образом, нулевой пошлина останется уже тринадцатый месяц подряд. Ставка пошлины на подсолнечный шрот снизится на 42,6%, до 901,3 рубля с 1 тыс. 544,3... Ставка пошлины на подсолнечный шрот снизится на 42,6%, до 901,3 рубля с 1 тыс. 544,3... читать дальше

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В Госдуму внесен проект федерального закона, дающий правительству РФ полномочия отнесения регионов к ценовым зонам энергорынка с особенностями функционирования. Как говорится в пояснительной записке к документу, в тех новых частях ценовых зон, что определит правительство, в... читать дальше

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"Аэрофлот" планирует повысить зарплату пилотов с конца октября текущего года в среднем на 30%, сообщила компания по итогам встречи гендиректора Сергея Александровского с пилотами. "В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в... "В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в... читать дальше

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Россия в новом сезоне (июль 2024 - июнь 2025 гг.), несмотря на снижение урожая в текущем году, сохранит лидерство на мировом рынке пшеницы. "Мы не только сейчас являемся мировым лидером, мы сохраним мировое лидерство в поставках пшеницы и в новом сезоне. Собственно, на... "Мы не только сейчас являемся мировым лидером, мы сохраним мировое лидерство в поставках пшеницы и в новом сезоне. Собственно, на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 87,9595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,54 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 94,2606 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 94,2606 руб. По сравнению с...

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