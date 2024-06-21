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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 85,4176 руб., курс евро - в размере 91,4543 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Порог обязательной продажи валютной выручки снижен до 60%
Правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80%...
 
С 2025 года индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить дважды в год
Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих; предусмотрена индексация дважды в год, начиная с 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Как и предусмотрено...
 
"Восточная биржа" может стать альтернативой для торгов ценными бумагами
В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, рассказали "Ведомостям" два собеседника в брокерах и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Ею станет бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 г. называется АО...
 
21 июня 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 85,4176 руб., курс евро - в размере 91,4543 руб.

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21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 85,4176 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 278,94 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 91,4543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 236,29 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 июня 2024 года 17:42
Путин подписал закон о правилах аттестации экскурсоводов и гидов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Соответствующий документ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно закону, на нагрудной идентификационной...    читать дальше
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22 июня 2024 года 16:37
"Совкомбанк" может понизить прогноз по прибыли на текущий год
Совкомбанк может еще раз снизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за корректировки ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ, сообщил первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

"Выходя на IPO, мы давали прогноз по 2024 году и закладывали в бюджет снижение ставки до 12%...    читать дальше
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22 июня 2024 года 15:33
Азербайджан активно развивает сектор ВИЭ для экспорта "зеленой энергии"
Азербайджан активно развивает производство электроэнергии за счет возобновляемых источников (ВИЭ) с целью экспорта "зеленой энергии" и увеличения объемов поставок газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Самому Азербайджану не понадобится столько...    читать дальше
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22 июня 2024 года 14:55
Эксперты прогнозируют рост числа путешественников в США в сезон Дня независимости на 5%
Число американцев, которые отправятся в поездки длиной не менее 50 миль (80 км) в туристический сезон отмечаемого 4 июля Дня независимости, в этом году вырастет на 5% в годовом выражении и достигнет рекордных 70,9 млн, прогнозирует Американская автомобильная ассоциация...    читать дальше
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22 июня 2024 года 14:33
Правительство направит свыше 9,5 млрд руб. на инвестиционные проекты в Дальневосточном федеральном округе
Более 9,5 млрд рублей будет направлено на поддержку инвесторов, реализующих значимые проекты в регионах Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Субсидии получат...    читать дальше
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22 июня 2024 года 13:47
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне "ВВ", ухудшило прогноз
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило рейтинг на уровне "BB", говорится в сообщении агентства.

Ухудшение прогноза по...    читать дальше
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22 июня 2024 года 13:06
Правительство выделило на поддержку закрытых аэропортов субсидии в размере 3,9 млрд руб. за декабрь-март
Правительство РФ выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере более 3,9 млрд руб. за период с декабря 2023 года по март 2024 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале...    читать дальше
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22 июня 2024 года 12:37
В "Лаборатории Касперского" заявили, что внесение руководства компании в санкционный список США не повлияет на ее устойчивость
В "Лаборатории Касперского" заявляют, что внесение ее руководителей в санкционный список Минфина США не повлияет на устойчивость компании, считают это решение необоснованным. "Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние...    читать дальше
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22 июня 2024 года 11:52
Сбербанк рассчитывает на рост прибыли в 2024 году
Сбербанк рассчитывает в 2024 году получить больше прибыли, чем в 2023 году, за счет роста кредитования и внедрения технологий, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Для банков это непростой год с точки зрения регулятивного давления....    читать дальше
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22 июня 2024 года 11:26
Елена Фастова назначена первым замминистра сельского хозяйства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Фастову первым заместителем министра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение подписано 20 июня 2024 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Фастова до этого назначения занимала пост...    читать дальше
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22 июня 2024 года 10:53
"БелАЗ" планирует увеличить производственные мощности в 1,5 раза
Белорусский производитель карьерной автотехники "БелАЗ" (Минская область) планирует увеличить производственные мощности в 1,5 раза, заявил журналистам генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Сергей Лесин.

"На повестке дня...    читать дальше
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22 июня 2024 года 10:29
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле останется нулевой, на шрот - снизится на 42,6%
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне будет нулевой. Такой расчет представил Минсельхоз.

Таким образом, нулевой пошлина останется уже тринадцатый месяц подряд.

Ставка пошлины на подсолнечный шрот снизится на 42,6%, до 901,3 рубля с 1 тыс. 544,3...    читать дальше
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22 июня 2024 года 10:07
В Думу внесен законопроект, позволяющий правительству поэтапно включить Дальний Восток, Архангельск и Коми в ценовые зоны
В Госдуму внесен проект федерального закона, дающий правительству РФ полномочия отнесения регионов к ценовым зонам энергорынка с особенностями функционирования. Как говорится в пояснительной записке к документу, в тех новых частях ценовых зон, что определит правительство, в...    читать дальше
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22 июня 2024 года 09:36
"Аэрофлот" планирует повысить зарплату пилотов в среднем на 30%
"Аэрофлот" планирует повысить зарплату пилотов с конца октября текущего года в среднем на 30%, сообщила компания по итогам встречи гендиректора Сергея Александровского с пилотами.

"В рамках встречи Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в...    читать дальше
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22 июня 2024 года 09:24
Россия сохранит мировое лидерство в поставках пшеницы в новом сезоне
Россия в новом сезоне (июль 2024 - июнь 2025 гг.), несмотря на снижение урожая в текущем году, сохранит лидерство на мировом рынке пшеницы.

"Мы не только сейчас являемся мировым лидером, мы сохраним мировое лидерство в поставках пшеницы и в новом сезоне. Собственно, на...    читать дальше
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22 июня 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июня в размере 87,9595 руб., евро - 94,2606 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 87,9595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,54 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 июня, составляет 94,2606 руб. По сравнению с...
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