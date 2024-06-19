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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июня в размере 87,0354 руб., евро - 93,2994 руб.
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19 июня 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июня в размере 87,0354 руб., евро - 93,2994 руб.

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19 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 87,0354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,01 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 93,2994 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,09 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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