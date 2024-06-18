Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4426,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3418,03 млрд руб.

18 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 июня составили по Российской Федерации 4426,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4188,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4990,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4778,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 июня составили 3418,03 млрд руб. против 3362,17798 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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