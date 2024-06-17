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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июня
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17 июня 2024 года 17:32

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июня

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17 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6672,12 (+55,08) руб./грамм; на серебро - 83,63 (-0,1) руб./грамм; на платину - 2717 (-23,4) руб./грамм; на палладий - 2548,09 (-37,68) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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