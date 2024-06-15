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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 89,0658 руб., евро - 95,1514 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
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Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за май 2024 года. В мае 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
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На вывоз дизтоплива из России могут снова ввести временный запрет
В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить...
 
15 июня 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 89,0658 руб., евро - 95,1514 руб.

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15 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,90 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Правительство профинансирует развитие дорожной инфраструктуры в Северной Осетии
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С помощью федеральных средств в Северной Осетии будут выполнены работы по...
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16 июня 2024 года 12:01
Казахстан завершил посевную кампанию: работы произведены на площади в 23,8 млн га
Минсельхоз Казахстана сообщил о завершении посевной кампании в регионах страны. "В Казахстане официально завершена посевная кампания. На сегодняшний день работы по посеву сельскохозяйственных культур завершены на площади 23,8 млн га, что составляет 100% от запланированного...    читать дальше
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16 июня 2024 года 11:32
Принято постановление правительства о "русификации" владения Севернефтегазпромом - СП Газпрома с Wintershall Dea и OMV
Правительство РФ выпустило постановление о переводе в российскую собственность владения ОАО "Севернефтегазпром" (разрабатывает Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение), а также связанных с ним финансовых организаций. Постановление № 810 от 15 июня размешено на...    читать дальше
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16 июня 2024 года 11:19
В России выпустили первую партию лекарственного препарата от болезни Бехтерева
В России выпустили первую партию лекарственного препарата от болезни Бехтерева, сообщил в субботу Минздрав. "Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

Это первая серия инновационного...    читать дальше
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16 июня 2024 года 10:23
Евтухов освобожден от должности статс-секретаря Минпромторга
Виктор Евтухов освобожден от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Документ был опубликован в субботу на сайте...    читать дальше
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16 июня 2024 года 09:31
Постоянная добыча газа на "Сахалине-2" продлена еще на пять лет: с 2028 до 2033 года
Период постоянной добычи газа на проекте "Сахалин-2" продлен на пять лет - с 2028 до 2033 года, сообщают на страницах журнала "Газовая промышленность" генеральный директор ООО "Сахалинская Энергия" Роман Дашков и начальник департамента "Газпрома" Сергей Меньшиков. "В октябре...    читать дальше
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16 июня 2024 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 89,0658 руб., евро - 95,1514 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с...
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15 июня 2024 года 17:47
В Киргизии утвердили порядок выплаты сделанных в СССР вкладов
Кабинет министров Киргизии утвердил положение о выплате вкладов, сделанных в СССР, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина. "Решением кабмина утвержден порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным,...    читать дальше
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15 июня 2024 года 17:05
Товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем увеличился на 36%
Россия и КНР активно развивают партнерство во многих сферах, в том числе в области торговли продовольствием. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем в 2023 году вырос на 36%. Китай является крупнейшим покупателем российской продукции АПК, на него приходится 18% от...    читать дальше
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15 июня 2024 года 16:09
Экспорт фруктов из Армении в Россию с начала года вырос в 2,1 раза
Экспорт фруктов из Армении в Россию с 1 января по 10 июня 2024 года вырос в 2,1 раза к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил вчера министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции..

По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том...    читать дальше
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15 июня 2024 года 15:23
Профицит внешней торговли Казахстана в январе-апреле увеличился на 18,4%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе-апреле 2024 года составило $7,816 млрд, что на 18,4% больше уровня января-апреля 2023 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Внешнеторговый оборот...    читать дальше
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15 июня 2024 года 14:43
Выбросы углекислого газа в Москве снизились благодаря электробусам
За пять лет выбросы углекислого газа в столице сократились на 130 тыс. тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "За пять с лишним лет благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 130 тыс. тонн (...) Один электробус сокращает выбросы СО2...    читать дальше
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15 июня 2024 года 14:02
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Как сообщается в телеграм-канале союза, новый...    читать дальше
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