ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 89,0658 руб., евро - 95,1514 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,90 коп.

15 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп.

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Почти на 20% увеличилось за четыре года количество поездов современного поколения в московском метро, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В столичном метро 75% поездов - составы современного поколения. С 2020 года мы: Полностью обновили парк Кольцевой линии. Укомплектовали ими... читать дальше

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В столице с 1 июня проводятся работы по благоустройству территорий образовательных учреждений; планируется привести в порядок свыше 120 территорий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Начали благоустраивать территории образовательных учреждений. Работы стартовали 1 июня и... читать дальше

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С 2019 года внутренний туристический поток в России вырос на 32% - со 116 до 153 млн человек в год. Такие данные получены в результате исследования СберАналитики о развитии туристической отрасли. Для анализа использовались обезличенные ретроспективные данные о турпотоках и... читать дальше

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Республика Северная Осетия – Алания получит дополнительные субсидии на мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте правительства. С помощью федеральных средств в Северной Осетии будут выполнены работы по... С помощью федеральных средств в Северной Осетии будут выполнены работы по...

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Минсельхоз Казахстана сообщил о завершении посевной кампании в регионах страны. "В Казахстане официально завершена посевная кампания. На сегодняшний день работы по посеву сельскохозяйственных культур завершены на площади 23,8 млн га, что составляет 100% от запланированного... читать дальше

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Правительство РФ выпустило постановление о переводе в российскую собственность владения ОАО "Севернефтегазпром" (разрабатывает Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение), а также связанных с ним финансовых организаций. Постановление № 810 от 15 июня размешено на... читать дальше

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В России выпустили первую партию лекарственного препарата от болезни Бехтерева, сообщил в субботу Минздрав. "Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава. Это первая серия инновационного... Это первая серия инновационного... читать дальше

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Виктор Евтухов освобожден от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ был опубликован в субботу на сайте... Документ был опубликован в субботу на сайте... читать дальше

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Период постоянной добычи газа на проекте "Сахалин-2" продлен на пять лет - с 2028 до 2033 года, сообщают на страницах журнала "Газовая промышленность" генеральный директор ООО "Сахалинская Энергия" Роман Дашков и начальник департамента "Газпрома" Сергей Меньшиков. "В октябре... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с...

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Кабинет министров Киргизии утвердил положение о выплате вкладов, сделанных в СССР, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина. "Решением кабмина утвержден порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений", - сообщили в пресс-службе. По ее данным,... По ее данным,... читать дальше

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Россия и КНР активно развивают партнерство во многих сферах, в том числе в области торговли продовольствием. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем в 2023 году вырос на 36%. Китай является крупнейшим покупателем российской продукции АПК, на него приходится 18% от... читать дальше

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Экспорт фруктов из Армении в Россию с 1 января по 10 июня 2024 года вырос в 2,1 раза к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил вчера министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции.. По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том... По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том... читать дальше

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе-апреле 2024 года составило $7,816 млрд, что на 18,4% больше уровня января-апреля 2023 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Внешнеторговый оборот... Внешнеторговый оборот... читать дальше

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За пять лет выбросы углекислого газа в столице сократились на 130 тыс. тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "За пять с лишним лет благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 130 тыс. тонн (...) Один электробус сокращает выбросы СО2... читать дальше

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Российский союз экспортеров зерна, начавший 17 мая публикацию консенсус-прогнозов по сбору зерна в этом году и экспорту в новом сезоне (начнётся 1 июля 2024 года), к 14 июня снизил оценку экспорта пшеницы на 14,7%. Как сообщается в телеграм-канале союза, новый... Как сообщается в телеграм-канале союза, новый... читать дальше

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