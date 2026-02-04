Путин: влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

4 февраля. FINMARKET.RU - Ускорение роста цен в России январе ожидаемо, оно связано с повышением, в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным, заявил вчера президентВладимирна совещании по экономическим вопросам.

в России по итогам 2025 года замедлилась до 5,6%.

"На 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в частности с повышением НДС. По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - отметил глава государства.

"Во всяком случае, у нас такая практика была раньше - мы это видели при прежнем повышении, так оно происходило. Повторяю, практика есть и, полагаю, есть все основания полагать, что так будет и сейчас. Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", - подчеркнул Путин.

Президент также сообщил, что ростРФ в 2025 году составил 1%. "Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это: в 2023, 2024 годах - 4,1% рост, 4,3% рост. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым - оно, можно даже сказать, было рукотворным: оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%", - сказал Путин.

"А мы с вами понимаем, насколько важна умеренная, предсказуемая динамика цен для благополучия российских семей, для работы предприятий и организаций, для государственных финансов и для инвестиционного процесса, для инвестиционных планов", - добавил он.

Опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря аналитики прогнозировали рост ВВП РФ в 2025 году на 0,9%, что несколько ниже сентябрьского прогноза Минэкономразвития (1,0%) и ближе к верхней границе нового октябрьского прогноза ЦБ (0,5-1,0%).