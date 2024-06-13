Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5685,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2475,61 млрд руб.

13 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 июня составили по Российской Федерации 5685,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5449,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5894,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5586,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 июня составили 2475,61 млрд руб. против 2248,4005 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.