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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 89,0214 руб.
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ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство выросло на 3,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле замедлился до 3,9% после 4% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,3%. За январь-апрель промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
РФ предложила дружественным странам расчеты на платформе BRICS Bridge
Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge, рассказал "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил, как этот механизм будет работать....
 
Доля токсичных валют в расчетах РФ за экспорт обновила минимум
Доля валют недружественных стран в расчетах РФ за экспорт упала до 17,8% по итогам 1-го квартала, следует из данных ЦБ, пишут "Известия". Это минимум за весь период наблюдений — с января 2019-го, заявили в пресс-службе регулятора. Самое близкое к...
 
Зарплатные ожидания россиян начали снижаться
Зарплатные ожидания россиян начали снижаться. Все больше сотрудников готовы идти на уступки при трудоустройстве и сокращать свои запросы ради сохранения рабочего места, пишет "Российская газета". Ожидаемая зарплата снизилась на 5 тыс. рублей за...
 
11 июня 2024 года 16:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 89,0214 руб.

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11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 89,0214 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,70 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
11 июня 2024 года 17:36
Белоруссия рассчитывает на вступление в БРИКС после саммита в Казани
Минск надеется на вступление Белоруссии в БРИКС после предстоящего саммита объединения в Казани, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"Беларусь полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно...    читать дальше
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11 июня 2024 года 17:27
В этом году господдержка фермеров РФ составит порядка 15 млрд руб.
Адресная господдержка российских фермеров в этом году составит порядка 15 млрд рублей, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

На ней были обсуждены вопросы развития фермерства и кооперации, а также...    читать дальше
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11 июня 2024 года 17:18
Рынки акций США открылись в красной зоне в ожидании итогов заседания ФРС
Торги во вторник американские фондовые индексы начали снижением в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

Dow Jones Industrial Average к 17:08 мск опустился на 0,9% и составлял 38535,25 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшилось...    читать дальше
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11 июня 2024 года 17:08
ВБ повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%, на 2025 год - до 1,4%
Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы роста ВВП России на 2024 и 2025 годы.

Согласно новым прогнозам, российская экономика увеличится на 2,9% в текущем году, на 1,4% в следующем году и на 1,1% в 2026 году, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic...    читать дальше
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11 июня 2024 года 17:01
Нежелательными в РФ могут стать иностранные организации и с участием госорганов - пакет законопроектов
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проекты законов, расширяющие критерии для признания организаций нежелательными в РФ и об ответственности за участие в них.

Так, законопроект 549382-8 предусматривает возможность признавать нежелательными в РФ...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:53
ВТБ разместил 30,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-726 на 75,4 млрд рублей
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-726 на 75 млрд 378 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:52
Госдума приняла в третьем чтении закон об инжиниринге в промышленном дизайне
Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в закон о промышленной политике понятие инжиниринговых услуг в области промышленного дизайна, Минпромторг будет вести реестр компаний в данной сфере, прописываются меры возможной государственной поддержки. Документ...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:43
В России от майских заморозков пострадали почти 30% посевов озимых культур
Посевы озимых культур в РФ пострадали от заморозков почти на 30% площадей, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции во вторник в Москве.

"По озимым пострадали от 15% до 25-30% площадей. Ростовский губернатор, в частности,...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июня
ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6595,43 (-16,31) руб./грамм; на серебро - 84,95 (-1,65) руб./грамм; на платину - 2779,1 (-27,77) руб./грамм; на палладий - 2610,24 (-13,51) руб./грамм.

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11 июня 2024 года 16:34
От единой с Россией и Белоруссией электросистемы страны Балтии отключатся 8 февраля 2025 года
Страны Балтии 8 февраля 2025 года отключат свои электросистемы от единой системы с Россией и Белоруссией, а с 9 февраля подключатся к европейской электросети.

"Длившийся около 20 лет процесс десинхронизации завершится после того, как операторы электроэнергетических...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:25
Законопроект о штрафах за отказ российских бенефициаров переходить на прямое владение ЭЗО принят во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за уклонение от получения в прямое владение акций и долей в экономически значимых организациях (ЭЗО) для их российских бенефициаров, которые сейчас распоряжаются ими через иностранные...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:16
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть на 2024-2025 гг, коммерческие запасы стран ОЭСР выросли на 17 млн барр
ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть на 2024 год в 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с и еще на 1,85 млн б/с в 2025 году - до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом в 1-м квартале 2024 года спрос скорректирован...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 11 июня снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,91 пункта (0,594%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3191,02 (+0,32%) пункта,...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:08
В этом году рост мировых расходов на рекламу составит 7,8%, ожидают эксперты
Глобальные расходы на рекламу в 2024 году увеличатся на 7,8% и составят $989,8 млрд, без учета политической рекламы в США, ожидает агентство GroupM, принадлежащее британскому рекламному концерну WPP. Прежний прогноз, сделанный в декабре, предполагал подъем всего на...    читать дальше
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11 июня 2024 года 16:04
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 88,63/91,77 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,63/91,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи...
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11 июня 2024 года 16:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 89,0214 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 89,0214 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,70 коп.

Это автоматическое сообщение.
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