Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2081 руб.

Цены на нефть замедлили рост, но остаются в плюсе вечером в пятницу благодаря ожиданиям сохранения дефицита на рынке.

.

.

Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в мае вырос к апрелю на 1,6% - с 10,882 млн б/с до 11,06 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

.

Мировые продажи чипов в апреле увеличились на 15,8% относительно того же месяца прошлого года и составили $46,4 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). По сравнению с мартом показатель вырос на 1,1%.

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,59 коп. и составил 88,6498 руб.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,20 коп. и составил 12,2081 руб.

.

.

Американские фондовые индексы при открытии торгов в пятницу незначительно снижаются на данных с рынка труда.

.

Льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в размере 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 года включительно, заявил президент РФ Владимир Путин.

.

В течение ближайшей недели с 10.06 по 16.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 12 июня увеличится на 2,4% и составит 2 тыс. 845,3 рубля против 2 тыс. 778,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.