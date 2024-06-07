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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2081 руб.
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07 июня 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2081 руб.
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7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,20 коп. и составил 12,2081 руб. Минимальный курс юаня составил 12,176 руб., максимальный - 12,2955 руб. Было заключено 23020 сделок. Объем торгов составил 58948,86 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,258 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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