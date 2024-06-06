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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,7847 руб.
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06 июня 2024 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,7847 руб.

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6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,42 коп. и составил 88,7847 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,485 руб., максимальный - 89,115 руб. Была заключена 13251 сделка. Объем торгов составил 67820,21 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,84 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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