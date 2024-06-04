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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,772 руб.
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04 июня 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,772 руб.
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4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,47 коп. и составил 88,772 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,4125 руб., максимальный - 89,3825 руб. Было заключено 5003 сделки. Объем торгов составил 24366,85 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,7475 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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