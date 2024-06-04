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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2269 руб.
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04 июня 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2269 руб.

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4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,10 коп. и составил 12,2269 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,1735 руб., максимальный - 12,305 руб. Было заключено 20742 сделки. Объем торгов составил 57657,51 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,2305 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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