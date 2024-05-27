Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5280,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2607,63 млрд руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 мая составили по Российской Федерации 5280,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5042 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4939,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4687,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 мая составили 2607,63 млрд руб. против 2600,80141 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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