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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4939,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2600,8 млрд руб.
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24 мая 2024 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4939,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2600,8 млрд руб.

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24 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 мая составили по Российской Федерации 4939,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4687,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4986,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4752,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 мая составили 2600,8 млрд руб. против 2572,00459 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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