Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 295,3 млрд руб.

22 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 мая по данным на начало операционного дня выросло до 295,3 млрд руб.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,71/93,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 27 коп., Cредний курс продажи...

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила против ПАО "МТС" дело из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи в марте-апреле в среднем на 8%, сообщил регулятор. Речь идет о росте цен более чем для 30 млн абонентов, уточняет ведомство. По итогам... По итогам... читать дальше

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Акционеры "АЛРОСА" на годовом собрании 20 мая одобрили рекомендацию по выплате 2 рублей 2 копеек на акцию по результатам 2023 года, говорится в сообщении компании. Совокупная сумма выплат составит 14,877 млрд рублей. Дата отсечки по дивидендам - 31 мая. "АЛРОСА" по... "АЛРОСА" по... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 20,21 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,1887 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам торгов в среду. незначительно увеличился Shanghai Composite. Рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на новые сигналы в отношении... Рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на новые сигналы в отношении... читать дальше

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Правительство изучает предложение "Роснефти", касающееся обнуления топливного демпфера, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. По его словам, окончательное решение будет за вице-премьером Александром Новаком, за правительством. "Позицию свою мы написали, что там... читать дальше

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В четверг, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,96 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 23 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 20,33 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 23 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 37,82 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам первого квартала 2024 года сократилось с 6 млн до 5,9 млн, говорится в сообщении Банка России. В частности, число ИИС в рамках брокерского обслуживания впервые за историю наблюдений уменьшилось до 5,6 млн.... В частности, число ИИС в рамках брокерского обслуживания впервые за историю наблюдений уменьшилось до 5,6 млн.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 42,19 коп. и составил 97,8574 руб. Минимальный курс евро составил 97,5175 руб., максимальный - 98,035 руб. Было заключено 3429 сделок. Объем торгов составил 12120,71... Минимальный курс евро составил 97,5175 руб., максимальный - 98,035 руб. Было заключено 3429 сделок. Объем торгов составил 12120,71...

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Цены на нефть продолжают опускаться днем в среду на опасениях по поводу мирового спроса на топливо, причем снижение фиксируется третью сессию подряд. Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 17 мая резервы нефти... Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 17 мая резервы нефти... читать дальше

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Доходы от международного туризма достигли $1,5 трлн в 2023 году, это означает полное восстановление до уровня допандемийного 2019 года в номинальном выражении и на 97% с учетом инфляции, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism). Как отметили в... Как отметили в... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,85 пункта (0,287%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3438,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3449,36... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 17 мая, опустился на 7 базисных пунктов и обновил минимум с начала апреля, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association,... читать дальше

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ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2024 году планирует увеличить экспорт винодельческой продукции на 10% по отношению к прошлому году, сообщил генеральный директор предприятия Петр Романишин... читать дальше

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