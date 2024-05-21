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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,4597 руб.
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21 мая 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,4597 руб.
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21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,45 коп. и составил 12,4597 руб. Минимальный курс юаня составил 12,4225 руб., максимальный - 12,515 руб. Было заключено 15473 сделки. Объем торгов составил 51272,84 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,4285 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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