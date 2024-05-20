Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 мая

20 мая. FINMARKET.RU -РФ с 21 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7002,57 (+47,94) руб./грамм; на серебро - 86,5 (-0,29) руб./грамм; на платину - 3104,03 (-2,65) руб./грамм; на палладий - 2882,52 (-74,97) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 63900,058 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 319,364 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,13 коп. и составил 90,6861 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,3875 руб., максимальный - 91,15 руб. Было заключено 19749 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,3875 руб., максимальный - 91,15 руб. Было заключено 19749 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,30 коп. и составил 12,513 руб. Минимальный курс юаня составил 12,473 руб., максимальный - 12,582 руб. Было заключено 47868 сделок. Объем торгов составил 106725,71 млн... Минимальный курс юаня составил 12,473 руб., максимальный - 12,582 руб. Было заключено 47868 сделок. Объем торгов составил 106725,71 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,09 коп. и составил 98,621 руб. Минимальный курс евро составил 98,2825 руб., максимальный - 99,22 руб. Было заключено 5564 сделки. Объем торгов составил 19092,14 млн... Минимальный курс евро составил 98,2825 руб., максимальный - 99,22 руб. Было заключено 5564 сделки. Объем торгов составил 19092,14 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с нефтью из-за фиксации прибыли игроками после роста в начале торгов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 3470 пунктов после роста утром выше 3520 пунктов (новый максимум... читать дальше

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Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле 2024 года вырос на 12% относительно апреля прошлого года, до 21 млрд пассажиро-километров (пкм), следует из данных Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс". На рейсах по России показатель составил 13,1 млрд пкм (+2,3%), на... читать дальше

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Пассажиропоток между петербургским аэропортом "Пулково" и Китаем по итогам 2024 года может вырасти до 257 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково"). В 2023 году аэропорт на китайских... В 2023 году аэропорт на китайских... читать дальше

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Максимально возможную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54% к цене полиса в 1-м квартале текущего года имели 35,6% автовладельцев. Такие данные приводит в сообщении Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза Евгения Уфимцева. За... За... читать дальше

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Наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации. Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая.... Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая.... читать дальше

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Минсельхоз РФ распределил между зернотрейдерами часть дополнительной квоты на экспорт зерна. Как сообщает ведомство, определены обладатели квот в объеме 79 тыс. 372,8 тонны зерна. Остаток дополнительной части квоты, по данным на 20 мая, составляет 659 тыс. 773,4... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,90 коп. и составил 90,7031 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,35 руб., максимальный - 91,145 руб. Было заключено 5423 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,35 руб., максимальный - 91,145 руб. Было заключено 5423 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,01 коп. и составил 12,5042 руб. Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,578 руб. Было заключено 21886 сделок. Объем торгов составил 59906,89... Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,578 руб. Было заключено 21886 сделок. Объем торгов составил 59906,89...

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Доходность десятилетних государственных облигаций Японии в понедельник поднялась до 0,975% годовых, обновив максимум с мая 2013 года в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики центробанка страны. Ожидается, что Банк Японии может вскоре повысить ключевую... Ожидается, что Банк Японии может вскоре повысить ключевую... читать дальше

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Британский рынок акций в этом году растет быстрее американского, но некоторые эксперты считают, что он по-прежнему недооценен, пишет CNBC. Британский индекс FTSE 100 вырос примерно на 9% за последние три месяца, так же как и более широкий индекс FTSE 250. Американский... Британский индекс FTSE 100 вырос примерно на 9% за последние три месяца, так же как и более широкий индекс FTSE 250. Американский... читать дальше

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В четверг, 23 мая, в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, заявил по итогам заседания Совета Думы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Правительством подготовлен ряд предложений по... "Правительством подготовлен ряд предложений по... читать дальше

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Экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции, заявил Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. "Мы много разговариваем с бизнес-лидерами, и все они говорят нам, что активность... читать дальше

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