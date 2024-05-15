Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 мая

15 мая. FINMARKET.RU -РФ с 16 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6909,1 (+24,75) руб./грамм; на серебро - 83,41 (+0,8) руб./грамм; на платину - 2978 (+26,05) руб./грамм; на палладий - 2848,9 (-38,43) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63926,741 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2,017 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,38 коп. и составил 98,8537 руб. Минимальный курс евро составил 98,585 руб., максимальный - 99,05 руб. Было заключено 12039 сделок. Объем торгов составил 31335,54 млн... Минимальный курс евро составил 98,585 руб., максимальный - 99,05 руб. Было заключено 12039 сделок. Объем торгов составил 31335,54 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,24 коп. и составил 12,6036 руб. Минимальный курс юаня составил 12,552 руб., максимальный - 12,637 руб. Было заключено 44262 сделки. Объем торгов составил 98829,91 млн... Минимальный курс юаня составил 12,552 руб., максимальный - 12,637 руб. Было заключено 44262 сделки. Объем торгов составил 98829,91 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,08 коп. и составил 91,2226 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,435 руб. Было заключено 18303 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,435 руб. Было заключено 18303 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 мая по сравнению с предыдущей неделей незначительно - на 0,07% - выросли после того, как почти не менялись (рост составил 0,03%) с 3 по 6 мая и росли на 0,11% за десять дней с 23 апреля по 2 мая, сообщил в среду... читать дальше

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Цены на картофель в РФ с 7 по 13 мая повысились на 4%, на морковь - на 4,1%, на лук - на 4,4%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста цен на эти овощи стали самыми высокими за неделю на плодоовощном рынке. Темпы роста цен на эти овощи стали самыми высокими за неделю на плодоовощном рынке. В предыдущий период, о котором сообщал Росстат, - с 3 по... В предыдущий период, о котором сообщал Росстат, - с 3 по... читать дальше

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Инфляция в РФ с 7 по 13 мая составила 0,17% после 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), 0,08% с 16 по 22 апреля, 0,12% с 9 по 15 апреля и 0,16% со 2 по 8 апреля, сообщил в среду Росстат. Из-за праздников замер динамики цен в конце... Из-за праздников замер динамики цен в конце... читать дальше

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Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт", правообладатель товарного знака Сhatka, и торговый дом "ЕРЦ" (входит в ГК "Антей", являющуюся одним из ведущих в РФ добытчиков крабов) начали розничные продажи крабовых консервов под этим брендом в сети магазинов "Мираторг".... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря замедлению потребительской инфляции в США, и растущей нефти. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский... читать дальше

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Эксперимент по применению нового порядка маркировки слабоалкогольной продукции (крепостью не более 9%) пройдет в РФ с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ. Речь идет о размещении средств идентификации с... Речь идет о размещении средств идентификации с... читать дальше

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Германский энергетический концерн E.ON SE завершил первый квартал с чистой прибылью, несмотря на падение выручки на треть. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 584 млн евро против чистого убытка в 72 млн евро за аналогичный... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 584 млн евро против чистого убытка в 72 млн евро за аналогичный... читать дальше

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Участников онлайн-собраний акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) планируется идентифицировать по усиленным квалифицированной и неквалифицированной подписям (УКЭП и УНЭП) либо на основании персональных данных с использованием биометрии, сообщил... читать дальше

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Цены на нефть остаются в минусе, но несколько отыграли падение после публикации данных о существенном снижении запасов в США. Как говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на... Как говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на... читать дальше

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Странам Евросоюза следует начать совместные закупки и хранение ключевых видов минерального сырья как можно скорее, заявил в среду исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, курирующий "зеленое" направление ЕК. ЕС стремится обеспечить себе... ЕС стремится обеспечить себе... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,07 коп. и составил 12,6047 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5635 руб., максимальный - 12,632 руб. Было заключено 20643 сделки. Объем торгов составил 63848,29... Минимальный курс юаня составил 12,5635 руб., максимальный - 12,632 руб. Было заключено 20643 сделки. Объем торгов составил 63848,29...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,25 коп. и составил 91,2298 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9275 руб., максимальный - 91,4075 руб. Было заключено 5258 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,9275 руб., максимальный - 91,4075 руб. Было заключено 5258 сделок. Объем торгов... читать дальше

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