Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4314,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2999,24 млрд руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 мая составили по Российской Федерации 4314,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4100,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4288 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4064,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 мая составили 2999,24 млрд руб. против 2980,5467999999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.