Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 мая

13 мая. FINMARKET.RU -РФ с 14 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6989,4 (+141,47) руб./грамм; на серебро - 84,38 (+3,9) руб./грамм; на платину - 2916,61 (+38,21) руб./грамм; на палладий - 2928,39 (+44,09) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 63913,485 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 252,448 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 47,44 коп. и составил 91,666 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,2225 руб., максимальный - 92,575 руб. Было заключено 18665 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,2225 руб., максимальный - 92,575 руб. Было заключено 18665 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,72 коп. и составил 12,6216 руб. Минимальный курс юаня составил 12,567 руб., максимальный - 12,717 руб. Была заключена 54771 сделка. Объем торгов составил 116194,48... Минимальный курс юаня составил 12,567 руб., максимальный - 12,717 руб. Была заключена 54771 сделка. Объем торгов составил 116194,48...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 52,16 коп. и составил 98,8847 руб. Минимальный курс евро составил 98,385 руб., максимальный - 99,8375 руб. Было заключено 6377 сделок. Объем торгов составил 21255,76... Минимальный курс евро составил 98,385 руб., максимальный - 99,8375 руб. Было заключено 6377 сделок. Объем торгов составил 21255,76...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,3-0,5%, завершил понедельник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 3457,11пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,21% и составил 3457,11пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,31% - до 1193,46 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,31% - до 1193,46 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются в ходе торгов вечером. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 мск составила $83,33 за баррель, что на $0,54 (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на WTI на июнь в ходе... Цена контрактов на WTI на июнь в ходе... читать дальше

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Правительство намерено поддержать законопроект, который увеличивает лимит по сумме страховых выплат по упрощенной схеме оформления документов о ДТП (без привлечения сотрудников полиции) со 100 до 200 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу", источник, знакомый с текстом заключения.... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) следует сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%, считает зампред американского ЦБ Филип Джефферсон. По... По... читать дальше

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В 1-м квартале капзатраты одного из ведущих агрохолдингов РФ - ГК "Русагро" - выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем 3 три раза. "По CAPEX: мы 6,3 млрд рублей освоили в 1-м квартале этого года против 2 млрд рублей в прошлом году", - сообщила... "По CAPEX: мы 6,3 млрд рублей освоили в 1-м квартале этого года против 2 млрд рублей в прошлом году", - сообщила... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,93 коп. и составил 91,7012 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,215 руб., максимальный - 92,2975 руб. Было заключено 6735 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,215 руб., максимальный - 92,2975 руб. Было заключено 6735 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,00 коп. и составил 12,616 руб. Минимальный курс юаня составил 12,564 руб., максимальный - 12,7135 руб. Было заключено 24043 сделки. Объем торгов составил 64320,82... Минимальный курс юаня составил 12,564 руб., максимальный - 12,7135 руб. Было заключено 24043 сделки. Объем торгов составил 64320,82...

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Торги акциями американской компании GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в первый час сессии понедельника прерывались 8 раз в связи с волатильностью, по данным Nasdaq Trader. К 17:31 мск их стоимость подскочила на 85,1% при объеме... К 17:31 мск их стоимость подскочила на 85,1% при объеме... читать дальше

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BHP Group сделала Anglo American новое предложение о слиянии и вновь получила отказ. Как говорится в пресс-релизе BHP, 7 мая компания направила совету директоров Anglo American улучшенное предложение, в рамках которого последняя была оценена в 34 млрд фунтов стерлингов... Как говорится в пресс-релизе BHP, 7 мая компания направила совету директоров Anglo American улучшенное предложение, в рамках которого последняя была оценена в 34 млрд фунтов стерлингов... читать дальше

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По итогам 1-го квартала консолидированная чистая прибыль итальянского производителя шин Pirelli & C SpA снизилась до 93,7 млн евро по сравнению со 111,6 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Выручка практически не изменилась и составила 1,7 млрд... Выручка практически не изменилась и составила 1,7 млрд... читать дальше

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Вопрос о снятии запрета на экспорт бензина будет рассмотрен после формирования правительства РФ, заявил журналистам и.о. вице-премьера РФ Александр Новак. "Давайте дождемся назначения министров, формирования правительства, тогда встретимся и обсудим", - сказал... "Давайте дождемся назначения министров, формирования правительства, тогда встретимся и обсудим", - сказал... читать дальше

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Банк России в своем базовом прогнозе исходит из полного покрытия дополнительных расходов, связанных с реализацией послания президента РФ Федеральному собранию, за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ. Так,... Так,... читать дальше

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