Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5644,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2891,05 млрд руб.

3 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 мая составили по Российской Федерации 5644,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5423,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4572,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4354,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 мая составили 2891,05 млрд руб. против 3676,81054 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.