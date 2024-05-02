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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4572,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3676,81 млрд руб.
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02 мая 2024 года 09:48
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4572,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3676,81 млрд руб.
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2 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 мая составили по Российской Федерации 4572,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4354,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3724,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3520,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 мая составили 3676,81 млрд руб. против 3491,94681 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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