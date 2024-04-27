Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3724,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3491,95 млрд руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 апреля составили по Российской Федерации 3724,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3520,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3987,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3791,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 апреля составили 3491,95 млрд руб. против 3610,7491600000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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