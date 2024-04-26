Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3987,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3610,75 млрд руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 апреля составили по Российской Федерации 3987,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3791,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4071,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3858,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 апреля составили 3610,75 млрд руб. против 3691,8910699999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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