Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4110,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3584,1 млрд руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 апреля составили по Российской Федерации 4110,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3915,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4659 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4459,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 апреля составили 3584,1 млрд руб. против 3592,4492999999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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