Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4589,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3595,42 млрд руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 апреля составили по Российской Федерации 4589,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4388,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4372,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4130,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 апреля составили 3595,42 млрд руб. против 3608,3786299999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.