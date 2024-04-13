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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 93,4419 руб., евро - 99,7264 руб.
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13 апреля 2024 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 93,4419 руб., евро - 99,7264 руб.

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13 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 93,4419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,77 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 99,7264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,29 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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