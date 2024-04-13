ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 93,4419 руб., евро - 99,7264 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 99,7264 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,29 коп.

13 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 93,4419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,77 коп.

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За год в столице появилось 19 новых поездов "Иволга 3.0", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "За год в Москве появилось 19 новых поездов "Иволга 3.0". Они на 97% состоят из российских комплектующих, отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума", - написал Собянин...

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С 2022 года участниками национального проекта "Производительность труда" стали 306 столичных компаний, до конца этого года в нём смогут принять участие свыше 400 московских предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "306 столичных компаний стали участниками нацпроекта... читать дальше

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В районе Митино построят производственный комплекс по выпуску упаковки. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город предоставил инвестору в аренду земельный участок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... читать дальше

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Казахстан в марте превысил свои обязательства по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 131 тысячу баррелей в сутки, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. "Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки. Это... читать дальше

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В России уже 10 млн самозанятых, сообщили в Федеральной налоговой службе. Тем не менее, бурный рост такой трудовой деятельности может нести в себе вред для экономики страны, считают эксперты. Предприниматели не платят страховые взносы, а также используют статус для непрозрачной... читать дальше

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Число поездок россиян от 35 до 65 лет из регионов РФ в Москву превысило значение допандемийного 2019 года, говоритися в сообщении пресс-службы комитета по туризму г. Москвы. Значительный прирост турпотока в 2023 году относительно 2019 года зафиксирован среди возрастных... Значительный прирост турпотока в 2023 году относительно 2019 года зафиксирован среди возрастных... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии в области геодезии и картографии имени Феодосия Красовского, сообщается на сайте правительства. Премии будут вручаться раз в пять лет. Десять лауреатов, среди которых могут быть как отдельные учёные,... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее производителям гибридных транспортных средств заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) с государством, сообщается на сайте правительства. "В гибридных транспортных средствах кроме... "В гибридных транспортных средствах кроме... читать дальше

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Первая партия российской свинины доставлена на рынок Китая, сообщает АПХ "Мираторг". Холдинг первым начал поставки после того, как КНР в сентябре прошлого года отменила ограничения на ввоз этого мяса из РФ. Партия продукции, произведенной на мясоперерарабатывающем... Партия продукции, произведенной на мясоперерарабатывающем... читать дальше

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Правительство РФ определило правила пролонгации срока на выход из иностранных реестров для компаний-резидентов российский специальных административных районов (САР): соответствующие решения будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям с учетом позиции... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 93,4419 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,77 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 99,7264 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 99,7264 руб. По сравнению...

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил отменить проведение Международного форума "Астана" 13-14 июня в целях экономии средств для ликвидации последствий разрушительных паводков. "В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых... читать дальше

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Кристалина Георгиева останется на второй срок на посту директора-распорядителя МВФ, говорится в пресс-релизе организации. "Исполнительный совет МВФ сегодня на основе консенсуса выбрал Кристалину Георгиеву на пост директора распорядителя на второй пятилетний срок", -... "Исполнительный совет МВФ сегодня на основе консенсуса выбрал Кристалину Георгиеву на пост директора распорядителя на второй пятилетний срок", -...

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Спрос на нефть будет расти и за пределами 2030 года, но обеспечить рост ее производства - непростая задача, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в своей лекции на форуме "Россия". По его словам, человечество не сможет обойтись без нефти, по крайней мере, ближайшие... читать дальше

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Правительство России утвердило актуализированное стратегическое направление в области цифровой трансформации социальной сферы, в частности, планируется реализовать проекты "Цифрового рынка труда" и в сфере комплексной реабилитации инвалидов, сообщается на сайте... читать дальше

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Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что при сохранении нынешней ситуации в стране внешний долг будет закрыт к 2035 году. "Давайте забудем тему внешнего долга. Даже если наш внешний долг увеличится до $10-15 млрд, можно не беспокоиться. В 2020 году внешний долг... "Давайте забудем тему внешнего долга. Даже если наш внешний долг увеличится до $10-15 млрд, можно не беспокоиться. В 2020 году внешний долг... читать дальше

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