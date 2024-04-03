Запасы нефти в США выросли за период с 22 марта по 29 марта на 3210 тыс. баррелей, бензина - упали на 4256 тыс. баррелей

3 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 3210 тыс. баррелей - до 451,417 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4256 тыс. баррелей и составили 227,816 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1268 тыс. баррелей, достигнув 116,069 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62794,849 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 386,391 млрд руб., или на...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в марте 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,7 процентного пункта и составил плюс 6,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем секторе индекс... В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше

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Цены на яйца в РФ с 26 марта по 1 апреля снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Таким образом, снижение замедлилось по сравнению с 0,6% на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 4,9%. С начала года яйца подешевели на 4,9%. Росстат также сообщил, что на... Росстат также сообщил, что на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,54 коп. и составил 92,3877 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,9125 руб., максимальный - 92,7775 руб. Было заключено 17506 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,9125 руб., максимальный - 92,7775 руб. Было заключено 17506 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 26 марта по 1 апреля 2024 года практически не изменились по сравнению с предыдущей неделей, поднявшись на символические 0,04%, после роста на 0,08% с 19 по 25 марта и снижения на 0,04% с 12 по 18 марта, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Безработица в России в феврале 2024 года составила 2,8%, что соответствует минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе 2024 года безработица в РФ составляла 2,9%. Это был... В январе 2024 года безработица в РФ составляла 2,9%. Это был... читать дальше

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ост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2024 года составил 8,5% после повышения также на 8,5% в декабре 2023 года и на 7,2% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, в целом за 2023 года... Как сообщалось, в целом за 2023 года... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2024 года вырос на 10,1% в годовом выражении после увеличения на 5,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ускорение годовых темпов роста отчасти объясняются лишним... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в феврале в годовом выражении увеличился на 12,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 9,1%. По сравнению с динамикой за... По сравнению с динамикой за... читать дальше

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Инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля 2024 года составила 0,10% после 0,11% с 19 по 25 марта, 0,06% с 12 по 18 марта, нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в... С начала месяца рост цен в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на позитиве вместе с растущей нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы из-за опасений длительного периода жесткой монетарной политики в США. Индекс МосБиржи превысил 3395 пунктов, лидерами роста выступили бумаги... читать дальше

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Правительство РФ в 2025 году введет субсидирование производителей пилотных партий судового оборудования для предоставления ими покупателям 20-процентной скидки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках ежегодного отчёта правительства в Госдуме. "Мы введём... "Мы введём... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в январе-марте 2024 года составил 522,784 тыс. человек, что на 3,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, сообщается в телеграм-канале аэропорта. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва,... Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва,... читать дальше

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Выручка российского представительства автоконцерна FAW (ООО "ФАВ - Восточная Европа") в 2023 году выросла в 4,9 раза, до 137,2 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Себестоимость продаж компании-импортера также выросла в 4,9 раза, до 94,6 млрд руб.... Себестоимость продаж компании-импортера также выросла в 4,9 раза, до 94,6 млрд руб.... читать дальше

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Цены на продовольствие в РФ стабилизированы, все принятые для этого меры сработали, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. "Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр. Это инструменты координационного центра... "Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр. Это инструменты координационного центра... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 29 марта, уменьшился на 2 базисных пункта, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на... Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на... читать дальше

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