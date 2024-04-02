Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,5231 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,1625 руб., максимальный - 92,7725 руб. Было заключено 23733 сделки. Объем торгов составил 92599,62 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,5775 руб. за доллар США.

2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,10 коп. и составил 92,5231 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62408,458 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,752 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,10 коп. и составил 92,5231 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1625 руб., максимальный - 92,7725 руб. Было заключено 23733 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,1625 руб., максимальный - 92,7725 руб. Было заключено 23733 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,37 коп. и составил 99,4385 руб. Минимальный курс евро составил 98,9875 руб., максимальный - 99,715 руб. Было заключено 10155 сделок. Объем торгов составил 27430,4... Минимальный курс евро составил 98,9875 руб., максимальный - 99,715 руб. Было заключено 10155 сделок. Объем торгов составил 27430,4...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,06 коп. и составил 12,7209 руб. Минимальный курс юаня составил 12,677 руб., максимальный - 12,75 руб. Было заключено 49772 сделки. Объем торгов составил 133231,58 млн... Минимальный курс юаня составил 12,677 руб., максимальный - 12,75 руб. Было заключено 49772 сделки. Объем торгов составил 133231,58 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим ростом индексов, завершил вторник ростом индекса МосБирж и практически не изменившимся индексом РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,24% - до 3371,29 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,24% - до 3371,29 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск пр ибавто всего... Индекс РТС к 18:50 мск пр ибавто всего... читать дальше

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ЦБ РФ в середине 2024 года проведет пилот с несколькими банками по внедрению единого универсального QR-кода для проведения платежей, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "В этом году мы хотим запустить пилот уже с несколькими банками, это будет... "В этом году мы хотим запустить пилот уже с несколькими банками, это будет... читать дальше

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Нефтяные цены растут во вторник на фоне усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщает MarketWatch. "Эта новая напряженность возникает в то время, когда фундаментальные показатели рынка нефти продолжают укрепляться... "Эта новая напряженность возникает в то время, когда фундаментальные показатели рынка нефти продолжают укрепляться... читать дальше

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По состоянию на 1 апреля объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12 трлн 534 млрд 406,3 млн рублей (эквивалент $135,704 млрд), или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ. На 1 марта объем фонда составлял 12 трлн 258 млрд 661,2 млн рублей... На 1 марта объем фонда составлял 12 трлн 258 млрд 661,2 млн рублей... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в марте 2024 года составил 67,8 млрд рублей, сообщила биржа. Это в 3,2 раза больше, чем в марте прошлого года, на 11% больше, чем в феврале текущего года, и является абсолютным историческим... Это в 3,2 раза больше, чем в марте прошлого года, на 11% больше, чем в феврале текущего года, и является абсолютным историческим... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" в 2022-2023 годах получило в общей сложности 36,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в том числе 19,9 млрд руб. в 2022 году и 16,9 млрд руб. в прошлом, сообщила компания. КАМАЗ во вторник опубликовал консолидированную отчетность за 2023 год, в которой также... КАМАЗ во вторник опубликовал консолидированную отчетность за 2023 год, в которой также... читать дальше

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Количество открытых вакансий в США в феврале увеличилось на 8 тыс. и составило 8,756 млн, говорится в отчете Минтруда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,748 млн, а не 8,863 млн,... В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,748 млн, а не 8,863 млн,... читать дальше

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Киргизия с 5 апреля перестает обслуживать банковские карты "Мир", сообщает во вторник Межбанковский процессинговый центр. "Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт",... "Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт",... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,11 коп. и составил 12,7172 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6725 руб., максимальный - 12,746 руб. Было заключено 15906 сделок. Объем торгов составил 47993,85... Минимальный курс юаня составил 12,6725 руб., максимальный - 12,746 руб. Было заключено 15906 сделок. Объем торгов составил 47993,85...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19,29 коп. и составил 92,4768 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,21 руб., максимальный - 92,7325 руб. Было заключено 4038 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,21 руб., максимальный - 92,7325 руб. Было заключено 4038 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года увеличился на 17,9% - до 124,5 трлн рублей со 105,6 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с февралем 2024 года объем торгов вырос на 11,7%, со... По сравнению с февралем 2024 года объем торгов вырос на 11,7%, со...

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Банк России работает над вариантами использования карт платежной системы "Мир" за рубежом в условиях санкций, изучает возможность расширения банкоматной сети иностранных "дочек" российских банков и использование системы быстрых платежей (СБП) в других странах, заявила первый... читать дальше

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