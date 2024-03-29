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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 марта в размере 92,2628 руб., евро - 99,7057 руб.
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29 марта 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 марта в размере 92,2628 руб., евро - 99,7057 руб.
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28 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 92,2628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 99,7057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,47 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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