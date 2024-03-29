ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 марта в размере 92,2628 руб., евро - 99,7057 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 99,7057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,47 коп.

28 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 92,2628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,91 коп.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 марта составили по Российской Федерации 4135,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3937,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным поднимался вопрос усиления контроля за трудовыми мигрантами. "Конечно же, поднимался вопрос, касающийся трудовой миграции. Тема болезненная, но требующая тщательного,... "Конечно же, поднимался вопрос, касающийся трудовой миграции. Тема болезненная, но требующая тщательного,... читать дальше

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Доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене. Активность торгов в течение дня, вероятно, будет низкой, поскольку биржи США и Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). Внимание трейдеров в пятницу... Внимание трейдеров в пятницу... читать дальше

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры республики, сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно документу, суммарный объем инвестиций в эти сферы за 5 лет составит не менее 600 млрд... Согласно документу, суммарный объем инвестиций в эти сферы за 5 лет составит не менее 600 млрд... читать дальше

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Минпромторг РФ разрабатывает отдельный законопроект о "российской полке", который будет распространяться на традиционную розницу и онлайн-торговлю, сообщил журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов. В настоящий момент такой же законопроект разрабатывают в Госдуме... В настоящий момент такой же законопроект разрабатывают в Госдуме... читать дальше

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Фондовые индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница). Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница). Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов. Уверенный рост показывают акции Tokyo Electric Power (+2,8%),... Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов. Уверенный рост показывают акции Tokyo Electric Power (+2,8%),... читать дальше

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9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом. Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей. Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей. В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены... В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены... читать дальше

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Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с январскими 2,1% и превзошли консенсус-прогноз аналитиков,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили с незначительными колебаниями торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний. Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится... Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,595 руб. (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,22 коп. выше уровня действующего официального курса. Через час... Через час... читать дальше

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Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились по итогам третьей недели подряд вслед за доходностью долгосрочных американских гособлигаций. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,79% годовых, опустившись за неделю на 8 базисных пунктов,... Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,79% годовых, опустившись за неделю на 8 базисных пунктов,... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг и показали существенный рост по итогам первого квартала. Четверг был последним рабочим днем европейских бирж на этой неделе, в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 92,2628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 99,7057 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 99,7057 руб. По сравнению с...

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