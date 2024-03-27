Запасы нефти в США выросли за период с 15 марта по 22 марта на 3165 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1299 тыс. баррелей

27 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 3165 тыс. баррелей - до 448,207 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1299 тыс. баррелей и составили 232,072 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1185 тыс. баррелей, достигнув 117,337 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1700 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Производство кокса и нефтепродуктов в феврале 2024 года снизилось на 6,7% к январю, а также на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, сообщает Росстат. Снижение по итогам двух первых месяцев 2024 года составило 2,4% относительно аналогичного периода... Снижение по итогам двух первых месяцев 2024 года составило 2,4% относительно аналогичного периода... читать дальше

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Предприятия РФ в январе 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 379,1 млрд рублей, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в среду Росстат. Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных... Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2023 г. составила 433,5 млн рублей и по сравнению с 1 февраля 2024 года увеличилась на 82,0 млн рублей, или на 23,3%, сообщил в среду Росстат. Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ... Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 марта выросли относительно предыдущей недели на 0,08%, после того как они символически (на 0,04%) снизились с 12 по 18 марта, просели на 0,02% с 5 по 11 марта и с 27 февраля по 4 марта, сообщил в среду Росстат. Средняя... Средняя... читать дальше

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РФ в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила производство продуктов питания (без учета напитков) на 9,2%, сообщил Росстат в среду. По сравнению с январем производство выросло на 3,1%. За два месяца - на 8,6% (в годовом... По сравнению с январем производство выросло на 3,1%. За два месяца - на 8,6% (в годовом... читать дальше

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За период с 19 по 25 марта 2024 года потребительские цены выросли на 0,11% после роста на 0,06% с 12 по 18 марта, нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в... С начала месяца рост цен в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) "должен быть готов быстро изменить ограничительный курс денежно-кредитной политики" в случае, если темпы роста зарплат в еврозоне продолжат замедляться ожидаемым образом, заявил Пьеро Чиполлоне в своем первом публичном выступлении в роли члена... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду принял решение отложить рассмотрение законопроекта о повышении порога страхования банковских вкладов с 1,4 млн до 3 млн руб. до получения дополнительной информации о том, нужно ли на него заключение правительства РФ или... читать дальше

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АО " Арнест " (Невинномысск, Ставропольский край, один из крупнейших производителей аэрозолей в России) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с показателем 2022 года - до 574 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла... Выручка выросла... читать дальше

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Российские компании - участники внешнеторговой деятельности (ВЭД) смогут не предоставлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей (ранее - 600 тыс. рублей), говорится в сообщении ЦБ РФ. Эти изменения... Эти изменения... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реконструкции федеральной инфраструктуры в калининградском аэропорту "Храброво". Перечень поручений президента по итогам его визита в Калининградскую область 25 января опубликован на сайте... Перечень поручений президента по итогам его визита в Калининградскую область 25 января опубликован на сайте... читать дальше

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Транспортировка российского газа в Узбекистан по территории Казахстана будет увеличена почти втрое в 2024 году, до 3,8 млрд кубометров, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго Казахстана. "В рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве... "В рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве... читать дальше

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Нефтяные котировки умеренно снижаются вечером в среду на данных об изменении запасов энергоносителей в США. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн... Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,88 коп. и составил 12,7408 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6165 руб., максимальный - 12,7975 руб. Было заключено 24907 сделок. Объем торгов составил 73171,79... Минимальный курс юаня составил 12,6165 руб., максимальный - 12,7975 руб. Было заключено 24907 сделок. Объем торгов составил 73171,79...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,01 коп. и составил 92,531 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,7375 руб., максимальный - 92,7925 руб. Было заключено 11249 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,7375 руб., максимальный - 92,7925 руб. Было заключено 11249 сделок. Объем торгов... читать дальше

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