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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 15 марта по 22 марта на 3165 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1299 тыс. баррелей
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27 марта 2024 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 15 марта по 22 марта на 3165 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1299 тыс. баррелей
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27 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3165 тыс. баррелей - до 448,207 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1299 тыс. баррелей и составили 232,072 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1185 тыс. баррелей, достигнув 117,337 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1700 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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