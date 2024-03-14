Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,2225 руб.

Минимальный курс евро составил 99,7025 руб., максимальный - 100,5075 руб. Было заключено 11034 сделки. Объем торгов составил 41756,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,8 руб. за евро.

14 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,96 коп. и составил 100,2225 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61649,428 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 550,307 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,21 коп. и составил 12,7103 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6745 руб., максимальный - 12,7425 руб. Было заключено 60096 сделок. Объем торгов составил 141800,56... Минимальный курс юаня составил 12,6745 руб., максимальный - 12,7425 руб. Было заключено 60096 сделок. Объем торгов составил 141800,56...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,96 коп. и составил 100,2225 руб. Минимальный курс евро составил 99,7025 руб., максимальный - 100,5075 руб. Было заключено 11034 сделки. Объем торгов составил 41756,41... Минимальный курс евро составил 99,7025 руб., максимальный - 100,5075 руб. Было заключено 11034 сделки. Объем торгов составил 41756,41...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,32 коп. и составил 91,6291 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,41 руб., максимальный - 91,9 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,41 руб., максимальный - 91,9 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за фиксации прибыли игроками после продолжительного роста в преддверии президентских выборов в России. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX... читать дальше

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Группа "Черкизово", начавшая в 2023 году экспорт соевого масла со своего маслоэкстракционного завода в Липецкой области ("Черкизово-Масла"), планирует в этом году отгрузить за рубеж до 17 тыс. тонн этой продукции, сообщается пресс-релизе компании. Он приурочен к отправке в Китай... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил при определении места строительства новых верфей учитывать целесообразность развития судостроения на Дальнем Востоке. "Что касается судостроения, здесь нам нужно будет вот с чем определиться: есть необходимость, судя по всему, в... читать дальше

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Индия в январе импортировала 20,451 млн тонн нефти - сопоставимо с показателем января-2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли страны. Месяцем ранее страна закупила 19,336 млн тонн. Таким образом, к декабрю 2023 года импорт вырос на... Месяцем ранее страна закупила 19,336 млн тонн. Таким образом, к декабрю 2023 года импорт вырос на... читать дальше

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Денежная масса в Белоруссии в широком определении (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 марта 2024 года составила 75,65 млрд белорусских рублей, что соответствует уровню на начало года, сообщил Нацбанк... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году снизилась на 14,7% по сравнению с 2022 годом - до 641,1 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании. Компания объясняет годовую динамику прибыли "изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных... читать дальше

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Доходность государственных облигаций США умеренно повышается, инвесторы оценивают данные о ценах производителей в Штатах, которые выросли в феврале сильнее прогнозов. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 7 базисных пунктов (б.п.), составив... Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 7 базисных пунктов (б.п.), составив... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,57 коп. и составил 91,5554 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,2 руб., максимальный - 91,9425 руб. Было заключено 5004 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,2 руб., максимальный - 91,9425 руб. Было заключено 5004 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,90 коп. и составил 12,7071 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6695 руб., максимальный - 12,7385 руб. Было заключено 17840 сделок. Объем торгов составил 55972,28... Минимальный курс юаня составил 12,6695 руб., максимальный - 12,7385 руб. Было заключено 17840 сделок. Объем торгов составил 55972,28...

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Экономика РФ станет четвертой в мире до 2030 года при устойчивом росте темпами не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3%, что даст примерно 20-процентный рост к 2030 году, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами... читать дальше

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РФ в новом, 2024/2025 сельхозгоду (июль-июнь) может экспортировать 66 млн тонн зерна, в том числе 54 млн тонн пшеницы. Такой прогноз директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина озвучила на конференции "Растениеводство России" в... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки, которые дифференцируют размер кредитного плеча для работы форекс-дилеров, оставив его на уровне 1/50 для квалифицированных инвесторов - физических лиц и снизив до 1/30 и 1/40 в зависимости от типа контракта для граждан,... читать дальше

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